Экспорт российского оружия дал сбой 2 Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»

26.02.2019, 11:20

1,701

Куда подевалась былая эйфория?

Думаю, все помнят, как в 2018 году российские СМИ долго не могли угомониться, сообщая о рекордном 2017-м году по продажам вооружений и военной техники. Причем показатель 2017 года в $15,3 млрд называли рекордными, хотя, не так давно, в 2013-м этот показатель составлял $15,7 млрд, но на это никто не обратил внимания. И вправду, сотня-другая миллионов влево, сотня-другая миллионов вправо!

Между тем, того ажиотажа, что был год назад, в 2019-м не заметно. И это при том, что вроде, как и Индия намерена закупать российские ЗРК С-400 и Т-90 во Вьетнам продолжают поставляться. Так, куда же подевалась былая эйфория, так необходимая для поддержания ура-патриотических настроений?

Как мы можем заметить, с начала года на руках у общественности до сих пор нет конкретных, официальных цифр по экспорту российского оружия. Например, в открытом доступе фигурирует цифра “порядка $15 млрд” и именно “порядка”, ведь именно так, без какой либо конкретики в конце января заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Дословно: “В последние три года наш годовой объем — это где-то порядка 15 млрд долларов.” Где-то, порядка…

Размыто, не правда ли? Особенно контуры размываются на фоне второй цифры касающейся продаж российского оружия в мире, а именно, статистических данных Федеральной таможенной службы. Согласно этим данным экспорт оружия принёс в прошлом году России $8,48 млрд.

Согласитесь, немного диссонирует такая разность в цифрах. А буквально намедни вице-премьер Юрий Борисов и вовсе заявил, что в ближайшее время России не стоит ждать роста экспорта оружия из-за нарастающего санкционного давления.

Вот и получается, что 2018-й для экспорта российского оружия оказался весьма непростым. Тут и отказ Египта от вертолетов Ка-52 и неоднозначная позиция Индонезии по закупкам за пальмовое масло истребителей Су-35, предпочтение Филиппин в пользу американских вертолетов Black Hawk, вместо российских Ми-171 и многие другие неприятные моменты.

А потому, никакой эйфории и аналога прошлогоднего экстаза ожидать не стоит. Экспорт российского оружия дал сбой.

Александр Коваленко, «Информационное сопротивление»