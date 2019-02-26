«Баста!»: Интернет для молодежи будет всегда круче «лапши» 5 26.02.2019, 11:23

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Фото: «Радыё Свабода»

Войну с улицей проиграла еще советская школа.

Трагедии и несчастные случаи — подарки для властей, которые они используют в своих интересах на полную катушку. Не стала исключением и трагедия в Столбцах, сообщает Telegram-канал «Баста!».

Из разных городов страны уже сообщают о запрете или ограничении доступа в школы родителей. Вчера министр Карпенко озвучил еще одно предложение, которое, несомненно, будет реализовано. Ученикам запретят пользоваться мобильными телефонами в школе. Также будет составлен список предметов, которые им нельзя будет хранить и использовать.

Причина — не в заботе о безопасности учеников. Дело в том, что скучные учителя проигрывают войну за умы школьников интернету и улице. Дети хорошо чувствуют фальшь и ложь. Они знают, что большинство учителей, рассказывающих им о смелости и чести, на самом деле — запуганные властью преступники и лжецы. Они фальсифицируют выборы, загоняют в лукомол, учат быть послушными и двуличными.

Школьники наравне со старшим поколением и пенсионерами сегодня один из самых революционных классов белорусского общества. Им нечего терять, они честные, хотят перемен и мечтают стать героями. Примеры для них — не застрявшие в «совке» диктатор и его министры, а Кастусь Калиновский, Че Гевара и Илон Маск.

И, самое главное, школьникам плевать на запреты, они — бунтари по натуре. Интернет всегда будет круче протухшей лапши, которую им пытаются вешать на уши, а войну с улицей проиграла еще советская школа, которой так гордится министр Карпенко.