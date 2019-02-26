Крым непокоренный

Крым непокоренный2
- 26.02.2019, 11:35
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Сегодня отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.
26 февраля, в Украине отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации», инициированный общественностью. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины, сообщает «Крым. Реалии». Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».
В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссий, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.
В этом году 26-27 февраля в Киеве президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».
Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.