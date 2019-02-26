Крым непокоренный 2 26.02.2019, 11:35

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Фото: RFE/RL

Сегодня отмечается День сопротивления Крыма российской оккупации.

26 февраля, в Украине отмечают «День сопротивления Крыма российской оккупации», инициированный общественностью. В этот день в 2014 году перед зданием Верховной Рады АРК прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины, сообщает «Крым. Реалии». Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

В Украине и во всем мире 26 февраля проводятся акции, дискуссий, форумы, митинги, шествия в поддержку крымчан и территориальной целостности страны.

В этом году 26-27 февраля в Киеве президент Украины Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер примут участие в работе международного форума «Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления».

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.