Минчане задолжали ЖКХ почти $3,5 миллиона 3 26.02.2019, 11:36

Наибольшее количество неплательщиков выявлено в Московском районе.

В столице по состоянию на 1 февраля 2019 г. задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг достигла 6,9 млн рублей, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в филиале «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

В настоящее время Единый РСЦ Минска обслуживает 768 767 лицевых счетов (л/с) в домах, находящихся в ведении ЖКХ районов, в секторе индивидуальной жилой застройки, а также в некоторых самостоятельных товариществах собственников. На начало февраля задолженность числилась по 53 310 л/с.

Традиционно большинство должников имеют небольшие периоды неоплаты ЖКУ. Так, 3 месяца игнорировали жировки обладатели 47 448 л/с (89 % от общего числа неплательщиков); от 3 до 6 месяцев — 2 214 л/с (4,15 %); от 6 месяцев до 1 года — 1 543 л/с (2,90 %); от 1 года до 3 лет — 2 105 л/с (3,95 %).

— Значительные периоды задолженности имеют в основном собственники жилья, в отношении которых проводится судебный процесс по понуждению к отчуждению жилых помещений согласно ст. 155 Жилищного кодекса. Нанимателям же грозит выселение без предоставления другой жилплощади уже после двух месяцев неоплаты ЖКУ без уважительных причин, — отметила начальник отдела по взысканию дебиторской задолженности Единого РСЦ Минска Наталья Чернуха.

В разрезе районов наибольшее количество неплательщиков выявлено в Московском районе: просрочено 6 158 л/с на сумму 765 тыс. рублей; наименьшее число — в Партизанском: не оплачено 2 778 л/с на сумму 356 тыс. рублей.

По состоянию на 1 февраля 2018 г. сумма задолженности составляла 6,5 млн рублей — на 0,4 млн рублей меньше последнего показателя.

— Рост общей суммы задолженности связан с объективными факторами, — обращает внимание Н. Чернуха. — Это, в частности, увеличение и тарифов на ЖКУ, и численности самих плательщиков. За последний год добавилось более 17 тыс. лицевых счетов, в основном по причине ввода в эксплуатацию домов-новостроек. При этом количество должников почти не изменилось: если на 1 февраля 2018 г. было просрочено 6,8 % лицевых счетов от их общего количества, то на 1 февраля 2019 г. — 6,9 %. Нужно отметить и проводимую кропотливую работу по взысканию образовавшейся задолженности. Нередко доходит до судебных тяжб, которые затрачивают много времени, сил, нервируют как ответчиков, так и взыскателей. Получение исполнительных листов по месту работы для удержания сумм из заработной платы на погашение задолженности также не самая приятная процедура. Добавим к этому отключения ЖКУ, начисление пени за каждый день просрочки. Как известно, у злостных неплательщиков сумма пени может превышать основной долг. Крайние меры — выселение из государственной квартиры или продажа с публичных торгов жилого помещения, находящегося в собственности должника.

Имеет значение и сезонность: в отопительный период сумма начислений растет в связи с самой затратной услугой в жировке — отопления.