Ученые назвали простой способ худеть за 15 минут в день 1 26.02.2019, 11:48

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Исследователи собрали данные 142 человек.

Вести пищевой дневник и записывать все, что съедено и выпито за день, — это хорошая стратегия для избавления от лишнего веса. Но, несмотря на эффективность этого метода, люди часто ленятся попробовать, пишет LiveScience.

Новое исследование показало, что следить за своим рационом не так сложно, как представляется многим.

Ученые собрали данные 142 людей с лишним весом, которые участвовали в онлайн-программе по похудению. Программа включала еженедельные встречи, где обсуждалась правильная мотивация и постановка целей, польза упражнений и ограничения калорийности рациона.

Участники также зарегистрировались в приложении, чтобы вести пищевой дневник. В первый месяц на то, чтобы вводить информацию об употребленных калориях, у них уходило 23,2 минуты в день в среднем. Через шесть месяцев, к концу программы, они справлялись за 14,6 минут.

Самые успешные участники программы вводили данные по съеденным продуктам наиболее регулярно. Те, кто похудел больше, чем на 10% от своего веса, в среднем считали калории больше 20 дней в месяц. Те, кто похудел меньше, чем на 10%, в среднем пользовались приложением лишь 11 дней в месяц. Работа опубликована в журнале Obesity.

Исследователи надеются, что результаты мотивируют людей вести дневник питания: «Это эффективно и совсем не так трудно, особенно с учетом того, что приложения по подсчету калорий легко бесплатно скачать в интернете».