Лукашенко рассказал о «выдуманных» диагнозах, из-за которых «мужиков не берут в армию» 31 26.02.2019, 11:53

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Иллюстрационное фото

Среди них - плоскостопие.

Лукашенко вместе с Советом безопасности обсудил изменения в вопросах призыва в армию, сообщает БелТА.

"Каждый мужчина должен уметь постоять за свою страну, свою семью. И делать это он должен эффективно. Когда-то практически каждый белорус служил в армии. Это было престижно, поэтому юноши стремились пополнить ряды Вооруженных Сил. Однако в течение ряда лет для призывников вводились различные отсрочки, и сегодня у нас их больше, чем в любом другом государстве, особенно в соседних", - сказал Лукашенко.

Он рассказал о последствих так называемой демографической ямы 90-х годов. "Выйдем мы из этой ямы только примерно к 2025 году", - сказал Лукашенко.

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза.

"Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - сказал он.

За последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза, и в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. "Значит, наши юноши не прошли армейскую школу, которая дает навыки защиты Отечества, а это напрямую связано с национальной безопасностью Беларуси", - cказал Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты. В прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам.

Также он завил, что названные меры не принесли желаемого результата, а 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах.

Лукашенко сообщил, что правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы, а с другой стороны - заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.

"Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение", - сказал Лукашенко.

По его словам, также необходимо подумать над ограничениями, связанными с состоянием здоровья призывников: "Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы".

"Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться", - сказал Лукашенко.