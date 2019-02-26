Минчанка: Кусок штукатурки с моста упал прямо на мой Opel 1 26.02.2019, 12:04

«Горавтомост» отказывается возмещать ущерб.

В соцсетях появилось видео, которое не может не настораживать. В момент, когда легковой Opel проезжал под путепроводом на пересечении проспекта Независимости и ул. Стариновской, на него упал кусок штукатурки. Он отвалился от самого моста. По данным ГАИ, никто не пострадал, однако машина получила серьезные повреждения, сообщает Onliner.

Видео момента происшествия появилось в сообществе «ЧП Беларусь|Будь в курсе!».

В ГАИ Первомайского района столицы сообщили Onliner, что в результате происшествия у машины повреждены лобовое стекло, капот, переднее правое крыло, решетка радиатора, фары. Теперь за возмещением ущерба автовладельцу необходимо обращаться в «Горавтомост».

«Должностное лицо, ответственное за содержание путепровода, было привлечено к административной ответственности, — дополнили в Госавтоинспекции. — Речь о статье 18.38 КоАП — «Hарушение правил содержания дорог, улиц, железнодорожных переездов, технических средств организации дорожного движения и других дорожных сооружений в безопасном для движения состоянии либо непринятие мер для своевременного запрещения или ограничения движения лицом, ответственным за их содержание». Санкция статьи предусматривает штраф до двадцати базовых величин».

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Onliner связался с Викторией, которая находилась в том самом Opel. Она рассказала, что ехала в машине вместе с мужем и ребенком. «Нам повезло, что штукатурка упала на капот, а не на лобовое, — говорит минчанка. — Иначе весь этот кусок оказался бы в салоне, и неизвестно, что было бы с нами. После случившегося мы вызывали ГАИ, также приехал представитель «Горавтомоста». Мы связались с руководством организации по телефону, нам сказали, мол, ничего возмещать не будут. Тем временем был составлен протокол за «Hарушение правил содержания дорог», по сути доказывающий вину организации. Штраф для должностного лица составил 4 базовых величины. Мы отправились в офис организации. Там представитель руководства повторил, что добровольного возмещения не будет — все через суд. Сейчас мы ожидаем проведения экспертизы по оценке ущерба».