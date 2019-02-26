В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга хор спел песню об атомной бомбардировке США 3 26.02.2019, 12:17

Российский хор пел спел песню об уничтожении США.

23 февраля в Исаакиевском соборе прошел праздничный концерт. «Концертный хор Санкт-Петербурга» исполнил на нем песню об атомной бомбардировке США, пишет paperpaper.ru.

После основной программы, в которой хор исполнил песни Владимира Высоцкого, Александры Пахмутовой и других авторов, прозвучала песня Андрея Козловского «На подводной лодочке, или О зарплате военнослужащих», написанная в 1980-е годы во время холодной войны.

В песне, в частности, есть такие слова:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

«Наводи, говорю, Петров, на город Вашингтон!»

В песне присутствуют такие строчки, как «спят усталые игрушки, негры тихо спят» и «ты прости, Америка, хорошая Америка, но пять сотен лет назад тебя открыли зря».

Напомним, как сообщал сайт Сharter97.org, российский пропагандист Дмитрий Киселев назвал цели российских ракет в США.