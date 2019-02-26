Независимый журналист принес в суд двухметровый чек 26.02.2019, 12:26

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Фото: baj.by

Дмитрий Лупач провел акцию-перфоманс.

Судья Глубокского районного суда Андрей Тарасевич оштрафовал журналиста-фрилансера Дмитрия Лупача на 35 базовых величин, что составляет почти 900 белорусских рублей, сообщает служба мониторинга Белорусской ассоциации журналистов. В суд журналист принес увеличенный в десятки раз квитанцию об оплате предыдущего штрафа.

На этот раз поводом для административного преследования стал сюжет на спутниковом телеканале «Белсат» под названием «На Витебщине поставили памятник комсомолу».

Журналиста обвинили в нарушении ст. 35 «Закона о СМИ» (работа на иностранное средство массовой информации без аккредитации при белорусском МИД) и привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 22.9 КоАП - за незаконное изготовление и распространение продукции СМИ.

Уже после суда Дмитрий Лупач сказал, что никакого надежды на оправдательное решение по результатам судебного слушания у него не было, так как тема сюжета значима для чиновников.

Фото: racyja.com

Делать фотоснимки в ходе слушания судья Тарасевич запретил. На предложение журналиста вести судебный процесс в Международный день родного языка по-белорусски судья ответил, что Лупач может говорить на белорусском языке, а сам, сославшись на государственное двуязычие, говорил по-русски.

В качестве свидетеля на суде присутствовала Светлана Полидавец, работающая учительницей в одной из школ города. Она отметила: после посещения милиции поняла, что разговаривать с журналистами нельзя, и больше никому никаких интервью давать не будет.

Перед судебным заседанием Дмитрий Лупач передал в Глубокский суд оригинал квитанции об оплате предыдущего штрафа. Но документ этот раз увеличил до размера 1.8 х1.6 метра.

«Ибо, - заявил журналист, - иногда в суде не могут отследить, заплатил ли я штраф и передал ли бумаги судебным исполнителям».

«Думаю, что проверить это несложно, но они привыкли, чтобы я сам приносил квитанцию, оплатив большой штраф. То есть, иди вешаться и возьми из дома свою веревку. А вот суд повестку мне не присылает, ссылается на век интернета, мол, можно сообщать любыми средствами связи. Милиция через Viber присылает сфотографированную повестку», - говорит Лупач.

«Почему же тогда работники суда «в эпоху интернета» не могут проверить, заплатил я штраф? В прошлый раз я приносил более 130 квитанций об оплате штрафа, а теперь решил принести вот такой большой документ, чтобы уже точно увидели», - объясняет журналист.

Это был первый суд над Дмитрием Лупачем в 2019 году. В прошлом году по статье 22.9 КоАП он привлекался к ответственности 9 раз. Всего оплатил уже штрафов на сумму 4 тыс. 802 белорусских рубля.

Фото: racyja.com