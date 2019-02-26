закрыть
26 февраля 2019, вторник, 12:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Тимошенко заявила, что начинает импичмент Порошенко

7
  • 26.02.2019, 12:29
  • 1,309
Юлия Тимошенко
Фото: EPA

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» ссылается на данные журналистского расследования о расходах на оборону.

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов о якобы причастности окружения Порошенко к миллионным хищениям в оборонной сфере, сообщает «Громадське».

«Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, у которых есть честь и совесть для того, чтобы поставить на место все эти организованные преступные группировки», — сказала Тимошенко.

Она заявила, что найденные журналистами факты подпадают под статью о государственной измене.

Накануне программа «Наши деньги» выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом президента Петра Порошенко.


популярное за неделю

Мнение

«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников
Бессилие всесилия
Бессилие всесилия Лилия Шевцова