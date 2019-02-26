Тимошенко заявила, что начинает импичмент Порошенко 7 26.02.2019, 12:29

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Юлия Тимошенко

Фото: EPA

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» ссылается на данные журналистского расследования о расходах на оборону.

Лидер Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция начинает процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов о якобы причастности окружения Порошенко к миллионным хищениям в оборонной сфере, сообщает «Громадське».

«Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, у которых есть честь и совесть для того, чтобы поставить на место все эти организованные преступные группировки», — сказала Тимошенко.

Она заявила, что найденные журналистами факты подпадают под статью о государственной измене.

Накануне программа «Наши деньги» выпустила расследование, в котором говорится, что сын заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского — Игорь является участником схем по хищению в оборонном комплексе Украины. Олег Гладковский, в свою очередь, является близким другом президента Петра Порошенко.