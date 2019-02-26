В ОАЭ впервые за 35 лет замечена пустынная рысь 26.02.2019, 12:44

Ученые собираются усилить наблюдение, чтобы больше узнать о популяции редкого животного.

Специалисты Агентства по защите окружающей среды Абу-Даби расставили на территории парка фотоловушки. Кошка ведет ночной образ жизни, поэтому на фото она попала также в темное время суток, пишет "Вокруг света".

Последний раз пустынную рысь встречали на Аравийском полуострове в 1984 году. Хищники начали исчезать из-за нарушения экосистемы и охоты на них. Эта рысь достигает 82 в длину и весит до 19 килограммов.

Ученые собираются усилить наблюдение за территорией парка, чтобы больше узнать о популяции аравийского каракала.