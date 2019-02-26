Банкир Кобяков полгода оставался членом Совета безопасности 12 26.02.2019, 13:11

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Андрей Кобяков

Лишь 22 февраля экс-премьера исключили из Совбеза.

Андрей Кобяков полгода после своей отставки с поста премьер-министра оставался членом Совета безопасности. Это следует из указа №79 от 22 февраля 2019 года, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает Еврорадио.

Этим указом в состав Совбеза введен премьер-министр Сергей Румас, а Кобяков исключен из Совета безопасности.

Напомним, что Андрей Кобяков был отправлен в отставку более полугода назад — 18 августа 2018 года. 12 ноября 2018 года стало известно, что он вошел в состав Совета директоров "Белгазпромбанка".