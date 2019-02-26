Бунт водителей троллейбусов: «Минсктранс» пошел на уступки 8 26.02.2019, 13:32

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Как жалоба водителей вызвала волну солидарности.

Водители минского троллейбусного парка коллективно пожаловались на условия работы. «Минсктранс», к которому относится общественный транспорт столицы, ответил tut.by, что думает об обращении водителей.

Как жалоба водителей из одного парка разрослась до петиции

Коллективная жалоба водителей троллейбусного парка № 3 на условия работы ушла в Министерство труда и соцзащиты, а еще — в прокуратуру Московского района столицы.

Под письмом, в котором водители описывали свои проблемы, подписалось больше 60 человек.

Рассказали водители о своем недовольстве и в СМИ. Жаловались на многое: проблемы с тормозами, лысую резину, плохо работающие фары, дворники. По их словам, сиденья водителей подперты кирпичами, приходится работать с минимальными перерывами, порой без элементарной возможности сходить в туалет. Водители троллейбусов недовольны и тем, что у них убрали премии — например, за работу в час пик.

К водителям троллейбусного парка № 3 позже подключились и работники других парков, причем не только троллейбусных. Появилась петиция, в которой проблему осветили шире: к возмущению подключились и водители других филиалов «Минсктранса», в том числе автобусных парков. Эта петиция набрала 1330 подписей. К ней были прикреплены многочисленные фотографии с примерами плохого технического состояния машин, на которых возят пассажиров.

20 февраля в троллейбусном парке № 3 провели собрание с водителями.

— Были не только водители из нашего троллейбусного парка, оперативно подъехали коллеги и из других, — рассказал один из работников. — Зал был переполнен, сесть негде было. На встречу приезжал гендиректор «Минсктранса» Леонтий Папенок. У него были претензии к руководству троллейбусного парка. Обсуждалось, почему в таком состоянии находится техника, почему у троллейбусов лысая резина, если на складе предприятия есть запасная.

По словам водителей, после их обращения в троллейбусных парках проходят проверки.

— Начали закупать запчасти, привезли машину колес. На сиденья стали устанавливать новые пневмоподушки.

Что отвечает на обращение водителей троллейбусного парка № 3 «Минсктранс»?

«Минсктранс» на запрос редакции по ситуации с троллейбусным парком № 3 отвечает, что обращение водителей проанализировали, а по техническому состоянию троллейбусов парка провели «сплошную проверку».

Руководству троллейбусного парка № 3 поставили задачу до 1 марта «устранить недостатки по технической эксплуатации подвижного состава, ее исполнение взято на особый контроль».

Средний возраст троллейбусов в парке № 3 — 8,7 года. С апреля 2017 года по январь 2019 года в троллейбусном парке № 3 провели восстановительный ремонт 141 троллейбуса (66,5% от всех), отмечает предприятие.

«Минсктранс» сообщает, что водителям троллейбусов, которые работают на технике с пробегом свыше 300 тысяч километров, доплачивают. В январе 2019 года доплата на одного водителя, работающего на троллейбусе с пробегом с начала эксплуатации от 300 до 400 тысяч километров, составила 14,8 рубля, от 400 до 500 тысяч километров — 39,7 рубля, от 500 до 600 тысяч километров — 79,2 рубля, свыше 600 тысяч километров — 118,5 рубля.

Вибрацию, шум и микроклимат в троллейбусах измерял Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. «Согласно их заключениям, параметры микроклимата на рабочих местах водителей троллейбусов находятся в пределах допустимых величин», — пишет «Минсктранс».

С тем, что зарплата водителей падает, тут не согласны. Наоборот, говорят, — растет. Среднемесячная зарплата водителей троллейбусов парка № 3 за ноябрь 2018 года составила 1 408,1 рубля, а за декабрь 2018 года — 1 601,1 рубля, за январь 2019 года — 1 688,9 рубля, сообщает предприятие.

Аттестация рабочих мест по условиям труда в «Минсктрансе» проводится в соответствии с требованиями, а пенсии работников не зависят от ее результатов, уточняют в письме, подробно перечисляя положения и инструкции, которыми руководствуются.

«Предприятием приняты меры по сохранению продолжительности отпуска в связи со снижением класса условий труда. Нарушений законодательства при изменении условий оплаты труда и проведении аттестации рабочих мест не установлено», — подытоживет «Минсктранс».

В соответствии с коллективным договором водителям установлен суммированный учет рабочего времени в месяц.

Режим работы водителей, а также выходные и рабочие дни определяются графиками работы, их выходные могут устанавливаться в различные дни недели. При этом дней отдыха каждую неделю должно быть не меньше, чем полных рабочих недель того же месяца. По коллективному договору у водителей должно быть не меньше восьми выходных.

«Количество рабочих и выходных дней в графике водителей планируется с учетом потребности в транспортном обслуживании населения и законодательства Республики Беларусь. В соответствии со статьей 138 Трудового кодекса Республики Беларусь при сменной работе, а также суммированном учете рабочего времени минимальная продолжительность еженедельного отдыха может исчисляться в среднем за учетный период», — пишет «Минсктранс».

В Министерстве труда и соцзащиты рассказали, что обращение водителей троллейбусного парка № 3 продолжают изучать.

Прокуратура Московского района Минска ответила водителям, что срок рассмотрения их обращения продлили «в связи с возникшей необходимостью в получении дополнительной информации».