Гриценко представил своего кандидата на пост главы МИД Украины 26.02.2019, 13:35

Анатолий Гриценко

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Кандидат в президенты Украины представил еще одного члена команды.

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Анатолий Гриценко в случае своей победы на выборах предложит на пост министра иностранных дел депутата Верховной Рады Светлану Залищук. Об этом он рассказал эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV, пишет zn.ua.

"Светлана Залищук — патриот Украины, твердые жизненные принципы, драйв и желание поднять нашу страну на достойный европейский уровень. Прочное украинское образование, усиленная стажировками в лучших зарубежных университетах. Активная журналистская карьера и правозащитная деятельность: от "Честно" и "Стоп цензуре" - до Майдана и Реанимационного пакета реформ", — отметил Гриценко.

Он добавил, что Залищук имеет наработанный круг связей с зарубежными партнерами и хорошие менеджерские качества.

"Светлана может быть твердой и умеет сказанные "нет", когда это важно для нашей страны. Имеет недостаток: лишь 36 лет и недостаточно опыта работы в государственной машине. Но я не боюсь рисковать, наоборот убежден - надо давать шанс молодым!", — добавил кандидат.