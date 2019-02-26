В Симферополе вывесили баннер «Россия – вон!» 5 26.02.2019, 13:44

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Фото: Рефат Чубаров/Facebook

Сегодня – День сопротивления Крыма российской оккупации.

В оккупированном Россией Симферополе во вторник, 26 февраля, рано утром вывесили баннер с надписью на русском языке "Россия – вон! Крым – наш дом!". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров.

"26 февраля – День крымского сопротивления российской оккупации. На фотоснимке - Aqmecıt/Симферополь сегодня, 26 февраля 2019 года, в 5 утра. Сопротивление продолжается!", - подписал Чубаров опубликованное фото.

Напомним, что пять лет назад в этот день в Симферополе состоялся митинг крымских татар и проукраинских активистов в поддержку территориальной целостности Украины. В противовес им был организован митинг "Русского единства", которым управлял сообщник оккупантов Сергей Аксенов.

26 февраля 2014 года в результате столкновений под зданием Верховной Рады Крыма погибли два человека, десятки были ранены. Уже после оккупации Следственный комитет РФ открыл уголовное дело ("дело 26 февраля") и устроил политическое судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафой Дегерменджи, Али Асановым и другими активистами.

27 февраля спецподразделения ГРУ РФ заняли здания Верховной Рады и Рады министров Крыма. Тогда же местный парламент объявил о проведении референдума о "присоединении" к России. Голосование планировали провести 25 мая, но затем его перенесли на 16 марта.