Правительство подготовило документ по увеличению количества призывников 36 26.02.2019, 13:48

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Диктатор анонсировал новые законы по отмене отсрочек от службы в армии.

Сегодня на встрече с представителями Совбеза страны Лукашенко отметил, что за последние 10 лет число состоящих на учете призывников сократилось почти в два раза. По его словам, в прошлом году показатели комплектования войск молодым пополнением не были выполнены. Диктатор отметил, что некоторые меры по изменению нынешней ситуации уже приняты, а правительство подготовило проект документа по решению вопроса нехватки призывников.

Лукашенко заявил, что в прошлом году были отменены отсрочки для ряда категорий, в том числе прокурорским работникам и судмедэкспертам, однако эти меры не принесли желаемого результата, передает пресс-служба диктатора.

«Доотсрочились до того, что люди, которые работают практически в военизированных подразделениях, получали отсрочки. Если силовое ведомство, так хотя бы начальную подготовку в армии надо пройти. Более того, прокуроры и судмедэксперты расследуют уголовные дела, касающиеся военнослужащих. Их трудно будет расследовать, если ты изнутри не знаешь службы», — обратил внимание Лукашенко.

Он отметил, что 80% призывников освобождается от службы в армии для продолжения образования в вузах. По его словам, правительство подготовило проект документа по соответствующим вопросам. Планируется также ввести меры, способствующие повышению ответственности за уклонение от службы, а с другой стороны — заинтересованности граждан в выполнении воинского долга.

«Сегодня обсудим эти предложения и примем по ним решение. Но надо иметь в виду, что одномоментно нам будет трудно принять все решения. Хоть у нас и есть проблема с комплектованием Вооруженных Сил, тем не менее она не катастрофична. Это дает нам возможность идти шаг за шагом, принимая решения по достижению конечной цели», — сказал Лукашенко.

Затронул диктатор и тему освобождения от службы в армии по медицинским показаниям.

«Принцип здесь один: парень не должен служить в армии, если у него действительно есть серьезные медицинские противопоказания для несения службы».

«Если человек не может выполнять свою воинскую обязанность, ни в коем случае его не надо призывать в армию. Мы подумаем, как вне армии научить его пользоваться оружием и уметь защищать свою семью в трудной ситуации. Но есть ситуация, и об этом многие говорят, что по каким-то надуманным медицинским причинам, типа плоскостопия, мы не призываем в армию военнослужащих. Есть и много других выдуманных показаний, по которым мужик не должен служить в армии. Надо разобраться», — резюмировал Лукашенко.