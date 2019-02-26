Названные Киселевым мишени «Цирконов» в США оказались давно закрытыми военными объектами 20 26.02.2019, 14:24

2,300

Дмитрий Киселев

Российскую пропаганду снова поймали на лжи.

Ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев в качестве потенциальных целей российских гиперзвуковых ракет "Циркон" в США назвал несуществующие в настоящее время военные объекты. Об этом сообщает газета The Guardian (перевод – newsader.info).

В числе мишеней, которые Киселев назвал "центрами принятия решений", оказались в том числе тренировочный центр Форт Ритчи в штате Мэриленд и калифорнийская база ВВС Макклеллан. Обе эти структуры были закрыты много лет назад – в 1998 и 2001 годах соответственно.

В ходе программы телеведущий заявил, что в зоне досягаемости российского оружия окажутся центры принятия решений США. По его подсчетам, на одной подлодке могут располагаться до 40 гиперзвуковых ракет. "Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого 800. «Циркон» летит со скоростью 11 тыс. км/ч. Если так, то на покрытие 800 км «Циркон» затратит чуть меньше пяти минут", – рассказывал ведущий.

Пользователи, между тем, обратили внимание на ошибки в расчетах Киселева. По их данным, согласно логике ведущего, "в нашей минуте — сто секунд". Сам Киселев называл свои расчеты "задачкой для третьего класса".

Не смогут подобраться

В свою очередь капитан I ранга Константин Константин Сивков в интервью газете "Взгляд" заявил о невозможности для росийских кораблей атаковать командные центры США с использованием гиперзвуковых ракет "Циркон". Так он прокомментировал недавнее заявление контр-адмирала в отставке Всеволода Хмырова, который предположил, что для поражения штабов США достаточно трех кораблей с 40 ракетами "Циркон", запускаемыми с расстояния 500 километров от берега.

Сивков, являющийся президентом Академии геополитических проблем, напомнил, что "Циркон" несет обычную боевую часть, которой окажется недостаточно для поражения укрепленных подземных штабов. Он подчеркнул, что "для уничтожения командных центров... нужен большой расход оружия". "Я не представляю, о каких трех кораблях ведется речь?" – цитирует издание Сивкова.

По его словам, российские суда с "Цирконами" не смогут подобраться к берегам Америки ближе чем на 1 тысячу километров из-за плотной системы разведки и обороны. Для реализации этой операции потребовалась бы группировка размером не менее чем в 50 кораблей, следует из его разъяснений. Отдельную сложность для целеуказания, отметил он, будут представлять мобильные штабы.

"Пусть посчитают"

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники рассказал о пяти успешных испытаниях "Циркона" с 2015 года. Последнее из них состоялось 10 декабря 2018 года. Тогда скорость полета ракеты в восемь раз превысила скорость звука. По словам собеседника, российским военным удалось реализовать главный принцип гиперзвукового оружия – "добиться устойчивого полета" снаряда, способного, по словам источника, поражать как наземные, так и морские цели. В Пентагоне констатируют отсутствие защиты перед таким оружием.

Согласно прогнозам американской разведки, на вооружение ракету примут не ранее 2022 года.

В ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что американцам следует подсчитать время, которое гиперзвуковые ракеты "Циркон" затратят на полет для удара по предполагаемым американским штабам.

"Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом. Пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны", – пояснил Путин.

По его данным, ракета будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тысячи километров. Возможное размещение этих ракет вблизи американских командных центров глава государства назвал ответом на случай, если Вашингтон решит установить в Европе ракеты, нарушающие Договор о ракетах средней и меньшей дальности. США вышли из этого соглашения 2 февраля в ответ на предполагаемое нарушение документа со стороны Москвы.