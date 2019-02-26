Лидеры профсоюза РЭП продолжают работать, несмотря на «домашнюю химию» 26.02.2019, 14:33

Геннадий Федынич и Игорь Комлик рассказали о жизни после незаконного приговора.

Геннадий Федынич и Игорь Комлик рассказали сайту "Палітвязні", как им живется на «домашней химии»: «Этим режимом ты связан по рукам и ногам... Иногда работы, как говорят, выше крыши, а надо еще переживать, чтобы до 19:00 дома оказаться".

На режиме "домашней химии" лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик отбывают наказание уже около двух месяцев.

9 ноября прошлого года в Минском городском суде лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федыничи Игорь Комлик обжаловали приговор от 24 августа 2018 года, согласно которому они признаны виновными по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса Республики Беларусь (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП на 4 года ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа. Минский городской суд оставил решение районного в силе.

В отношении Игоря Комлика ограничения начали действовать с 19 декабря прошлого года, Геннадия Федынича - с 4 января этого года.

Игорь Комлик: Не могу даже с внуками погулять в парке

- За все время отбывания наказания, начиная с 19 декабря, милиционер пришел в квартиру проверить, нахожусь я дома, всего один раз. Кроме того, однажды наведалась и почтальон, принесла в выходной день письмо с уведомлением. Не исключаю, что это также один из методов проверки, не нарушаю ли я режим.

В общем, провести все выходные в квартире, не выходя даже на улицу (а это запрещается), в определенной степени небольшая пытка. Да и в бытовом плане неудобств хватает. Например, жена хочет, чтобы в субботу или воскресенье я вместе с ней сходил в магазин, а мне это нельзя делать.

Кроме того, не могу с внуками погулять на улице в выходные - сходить с ними на какое-либо мероприятие или просто пройтись в парке.

Но и в отрицательном всегда можно найти что-то положительное. Поэтому, если не имею возможности покинуть пределы квартиры, делаю уборку, занимаюсь какими-то рабочими делами.

- А если вам необходимо съездить в командировку по работе?

- Пока ни я, ни Федынич в командировках не были, а потому и не обращались по этому поводу за разрешением. Но знаю, что Геннадий Федынич выходил несколько раз на работу по субботам. При этом, естественно, ставил в известность определенные инстанции.

- Насколько известно, вы подали надзорную жалобу на приговор председателю Минского городского суда. Есть ли уже ответ?

- Мы сразу сказали, что, если будет обвинительный приговор, то пройдем все ступени обжалования. И после того, как Минский городской суд оставил в силе решение районного суда, 1 февраля нами и на самом деле была подана надзорная жалоба на нем председателя городского суда. Но ответа еще не имеем, ждем его в ближайшие дни. Надежды, естественно, небольшие, но, тем не менее. Получим отказ - дальше будет обжалование в Верховном суде.

Геннадий Федынич: Связали по рукам и ногам

- "Домашняя химия" - это, безусловно, не тюремный режим, но и не тот график работы, который должен быть у советника консультанта (такая у меня сейчас должность) профсоюза РЭП. Временем работы, как говорят, выше крыши, а надо еще переживать, чтобы до 19.00 дома оказаться.

Или пошел в магазин или поликлинику - и также нужно смотреть на часы. Хотя в то же поликлинике никого не интересует, что ты находишься на "домашней химии", талон могут выдать на любое время. И что делать в таком случае?

А в прошлую пятницу умерла моя соседка. В субботу было с ней прощание. Однако я не смог присутствовать ни на прощанье, ни на похоронах в воскресенье, так как в эти дни не смог дозвониться до тех, кто контролирует мой режим отбывания наказания. Они, видимо, отдыхали. Одним словом, этим режимом ты связан по рукам и ногам, хотя ситуации бывают самые непредсказуемые.

- Это правда, что несколько раз в субботу вы выходили на работу, хотя в выходные должны быть дома?

- Если не хватает времени, чтобы сделать всю работу в рабочие дни, то наш профсоюз работает и по субботам. В январе, например, было три рабочие субботы, в феврале - одна. Поэтому профсоюз РЭП готовил об этом соответствующие бумаги, а я затем передавал их в милицию, и те были поставлены в известность. Мы все сделали по закону, но могли проверить в любой момент, или нахожусь я на работе. Одним словом, здесь много нюансов, но пока из тех, кто отбывает наказание на «домашней химии», только я задаю неудобные вопросы. Кстати, только в моем Центральном районе Минска на таком режиме находятся 120-130 человек. Но все они молчат. Хотя, даже если человек отбывает наказание, то он тоже имеет свои права. И эти права никто не должен нарушать.

- Если профсоюз будет проводить какие-то акции, сможете в них участвовать?

- Нарушения режима не будет, если акции будут разрешены властями. В противном случае могут вынести предупреждение.