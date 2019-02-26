Порошенко подписал закон, запрещающий россиянам наблюдать на выборах в Украине 3 26.02.2019, 14:39

Запрет связан с со статусом России как государства-агрессора.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательными процессом в Украине", сообщает gordonua.com.

Согласно закону, представителям России запрещено быть наблюдателями на выборах в Украине.

Закон вносит изменения в законы "О выборах президента Украины", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах", согласно которым официальным наблюдателем от иностранных государств и международных организаций не может быть лицо, являющееся гражданином государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Запрет касается также лиц, предложения по которым инициированы или внесены государством-агрессором.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

9 января глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на выборы президента не пустят наблюдателей из России. 18 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва получила приглашение от ОБСЕ направить российских наблюдателей на выборы в Украине. В МИД РФ отметили, что будут добиваться присутствия на выборах российских наблюдателей.

В ЦИК Украины напомнили, что Россия в Украинском государстве признана страной-агрессором, и попросили иностранные государства и международные организации учесть эту информацию, принимая решения об отправке на выборы в Украине официальных наблюдателей.

Спикер миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в Украине Томас Райнер 6 февраля сообщил, что список наблюдателей от ОБСЕ за выборами в Украине находится на утверждении в МИД, среди кандидатов двое россиян.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украине стоит допустить российских наблюдателей, но под началом Бюро по демократическим институтам и правам человека.

7 февраля Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине", который запрещает присутствие наблюдателей от Российской Федерации на украинских выборах.