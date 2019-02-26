Кто станет лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси по футболу? Николай Иванов

26.02.2019, 15:03

15 главных претендентов.

ПЯТЕРКА ОСНОВНЫХ

Павел Cавицкий. Главный герой новостных лент (все из-за "дела Савицкого") два сезона подряд держит планку на уровне 15 мячей за чемпионат. В 2018-м этого оказалось достаточно для получения белорусской "Золотой бутсы", в 2017-м — нет. Гордейчук из БАТЭ настрелял на три больше, но сейчас он в "Тоболе" и Павлу не конкурент. Но есть другие.

Элис Бакай. Лучший игрок клуба по версии болельщиков в прошлом сезоне установил рекорд результативности среди всех легионеров в истории "Шахтера" — 12 голов и 8 ассистов. И это при такой-то универсальности! Албанец играл на обоих флангах, в опорной зоне, на месте "десятки" и чистого форварда. В общем, зарекомендовал себя красавцем в первый же год. Не сбавит ли обороты?

Марко Обрадович. Сербский новичок "Торпедо" классно смотрится в спаррингах: два мяча забил латвийскому "Даугавпилсу", по голу — нашему "Неману" и российской "Искре". Респект Обрадовичу выразил партнер Горбачик, заявив, что у них образовалась неплохая связка. На руку форварду и то, что коуч Скрипченко хорошо знает его возможности и рассчитывает как на ключевого игрока.

Дмитрий Лебедев. 11 голов в высшей лиге-2018 — результат мощный. Лучший в клубе, и даже Дубаич, немало пропустивший из-за травмы, со своей десяткой чуть позади. А кто из "сахарных" с уходом Бояна навяжет Лебедеву конкуренцию за право называться главным по атаке? Коли таких не отыщется, придется тянуть воз бомбардирских обязательств клуба-середняка самостоятельно.

Максим Скавыш. Форвард в прошлом сезоне забил 8 мячей после выхода на замену, тем самым установил рекорд чемпионатов страны. Впрочем, умеет Скавыш отличаться и "со старта". Как, например, в матче с жодинским "Торпедо" в последнем туре.

ПЯТЕРКА ВОЗМОЖНЫХ

Дмитрий Комаровский. Хорошо, что 32-летний нападающий "Ислочи" недоволен своей статистикой в 2018-м — 8 голов и 3 ассиста. А это, между прочим, лучшие его цифры за три года. "Это ненормально для атакующего игрока, — говорит. — Тем более, провел полноценный сезон". В общем, такой подход к оценке собственных дел является правильным. Недоволен, значит, постарается исправиться и забить больше. В последнем туре оформил хет-трик в ворота "Днепр", чем показал имеющийся в пороховницах порох.

Боян Дубаич. Новичок БАТЭ феерил в "Городее" — 22 гола за 45 матчей. Получится ли исправно забивать за новый клуб? В лигоевропейских баталиях с "Арсеналом" тренер Бага доверял место в старте другому сербу — Миличу. Но то — дела дней минувших. Среди всех борисовских форвардов Дубаич — лучший спец по голам отечественным клубам.

Джоэл Фамейе. Пора бы 21-летнему игроку из Ганы сделать шаг вперед в бомбардирском развитии. И продвинуться на лидирующие роли в списке лучших забивал лиги. А то пока — топтание на месте, причем продолжительное: 5 голов за "Динамо" в 2016-м, столько же — в 2017-м, 7 — в 2018-м. Хотя тремя годами ранее он, помимо брестской "пятерки", забил столько же за "Белшину". Впрочем, повод для оптимизма имеется. В межсезонных спаррингах с "Гуанчжоу" и "Шанхаем" Фамейе забил по голу.

Владимир Хващинский. Лучший бомбардир минского "Динамо" прошлого сезона (9 мячей в чемпионате и три — в Лиге Европы) мог укатить в Казахстан или Польшу, но в итоге оказался в "Шахтере". В Солигорске он попытается заменить переехавшего в Брест Лаптева если не по позиции, то хотя бы по результативности.

Антон Матвеенко. За два сезона в "Витебске" Матвеенко расцвел так, как нигде прежде. А он, между прочим, сменил восемь клубов за карьеру. Болельщики бескрайне благодарны тренерскому штабу, что удалось сохранить в команде одного из лидеров. И игроку — за то, что не повелся за большим рублем. В атаке без ушедшего в минское "Динамо" Вергейчика будет непросто, но с Мотей голы как-нибудь образуются. Наверняка.

ПЯТЕРКА НЕОЧЕВИДНЫХ

Всеволод Садовский. Молодой форвард, забивший 20 голов, с завидным отрывом стал лучшим бомбардиром первой лиги. Воспитанник "Минска" раскрылся под началом тренера Юревича. Физическая мощь позволяет Садовскому выигрывает много верховой борьбы и быть эффективным в подыгрыше. В новом сезоне мы поймем, насколько талант Всеволода позволяет быть крутым на уровне белорусской элиты.

Адекунле Ойеделе. Агент Селюк любит рекомендовать "Слуцку" африканцев, а клуб — подписывать с ними контракт. Получается Ойеделе сюда, и Себаи отсюда. 19-летний нигериец Адекунле до Беларуси выступал за молдавский "Саксан", где в 9 матчах отличился 8 раз. Многообещающие цифры.

Дмитрий Антилевский. Немало звезд должно сойтись, чтобы молодой форвард стал основным в команде Пилипчука. Конкурентов — много, опыта в высшей лиге — мало. Но, кажется, в "Динамо" возможно все. Особенно если о футболе думать больше, чем о тачках и фильтрах в Instagram. Дмитрий в этом плане ощутимо прибавил.

Неманья Милич. Агент Джорджевич уверен, что Милич сможет заменить Родионова. Ведь серб, как и Виталий, выполняет большой объем работы на поле. А что до бомбардирских прогнозов? В еврокубковых матчах с "Арсеналом" — первых за клуб — Неманья выглядел неплохо, пускай и не отличился. Вполне реален вариант, при котором Милич станет основным в БАТЭ. Для этого нужно играть лучше Дубаича и Туоминена. И, разумеется, забивать.

Артем Милевский. В Брест вернулся дух победителя. Артем знает, как брать трофеи и побеждать БАТЭ. А еще — классный нападающий. Забивать и ассистировать Милевский тоже умеет.

Николай Иванов, "Прессбол"