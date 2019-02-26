закрыть
26 февраля 2019, вторник, 15:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Исследование: как определить характер человека по его кошке

3
  • 26.02.2019, 15:09
  • 1,017

Психологи провели опрос среди 3000 владельцев кошек по всей Великобритании.

Ученые из Ноттингемского университета Трента и университета Линкольна выяснили, что поведение кошек может быть для людей отличным зеркалом, где отражается характер и проблемы хозяев, пишет knife.media.

Психологи провели опрос среди 3000 владельцев кошек по всей Великобритании. Участникам задавали вопросы про их поведение, здоровье и образ жизни, а затем просили рассказать то же самое про своих питомцев.

Оказалось, что люди, которые были склонны к страху, гневу, беспокойству и одиночеству, имели точно таких же питомцев. Если у человека было заболевание, связанное со стрессом, то животное имело избыточный вес или постоянно болело.

И наоборот, у спокойных и счастливых людей жили точно такие же питомцы.

Исследователи считают, что отражение характеров происходит потому, что люди воспринимают животных как членов семьи. В следующих опросах ученые хотят более точно определить причинно-следственную связь.


популярное за неделю

Мнение

Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич
«Пересвет» с голым задом
«Пересвет» с голым задом Виталий Портников