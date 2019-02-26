В Японском море произошел взрыв на российском корабле 4 26.02.2019, 15:29

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Фото: ТАСС

Возможной причиной инцидента назвали попадание метеорита.

В результате взрыва в Японском море" получило повреждение судно "Партизан" российской судовладельческой компании "Гудзон", сообщает 26 февраля "Интерфакс".

Представитель компании Валерий Улискин отметил, что локальный взрыв произошел в одном из технических помещений в носовой части судна, которые обычно используют как кладовые. Пожар ликвидировали в течение 10 минут, после чего судно продолжило путь.

В компании "Гуздон" отметили, что с левого борта на высоте шесть метров от ватерлинии экипаж обнаружил пробоину "почти правильной треугольной формы". Листы обшивки после попадания неизвестного предмета были сильно вогнуты во внутрь помещения, из чего моряки сделали вывод, что посторонний предмет попал в борт снаружи.

Улискин отметил, что причину взрыва пока трудно определить. В компании не исключают, что взрыв мог произойти в том числе в результате столкновения с каким-то плавучим или летающим объектом, попадания учебного или боевого снаряда, заложенной террористами бомбы, или попадания осколка метеорита.

Взрывом на судне повреждены кладовки с инвентарем, электропроводка и швартовно-якорное устройство. Ремонтировать судно планируют в порту в Южной Корее. По словам Улискина, судно было застраховано.