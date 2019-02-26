Как выглядит дом белоруски в Юрмале за €6,35 миллионов 2 26.02.2019, 15:37

Мария Гвардейцева

Cделка стала рекордной в 2018 году.

Сегодня Delfi сообщило, что белорусская бизнес-леди Мария Гвардейцева совершила рекордную сделку с недвижимостью в Юрмале в 2018 году. Она купила земельный участок с домом за 6,35 миллиона евро.

Сайт tut.by посмотрел, где находится этот особняк, как он выглядит и на каком расстоянии от моря расположен.

Мария Гвардейцева (1982 года рождения) — известная в Беларуси бизнес-леди, директор коммуникационного агентства PRCI. Storytellers, соучредитель Ассоциации компаний коммуникационных консультантов (АККК). Как сообщает латвийская газета Dienas Bizness, в 2018 году Гвардейцева купила участок площадью 7075 квадратных метров вот с таким особняком в Юрмале за 6,35 миллиона евро.

Особняк находится на улице 19-я линия, на первой береговой линии, в 40−50 метрах от моря.

Напротив дома Гвардейцевой находится еще один шикарный особняк, который продавали почти за 5 миллионов евро.

Отметим, что муж Марии, Сергей Гвардейцев, занимает 29-е место в топ-200 самых богатых и влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника». Супруги воспитывают четверых детей.