Истерия неправильного градуса Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

26.02.2019, 15:48

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Александр Гольц

Пресновато как-то у Путина получается, робко.

Мир с неподдельным интересом ждет ханойского саммита Дональда Трампа и северокорейского диктатора Ким Чен Ына. При этом в Вашингтоне, похоже, исчезла эйфория, наблюдавшаяся после первой встречи двух лидеров, прошедшей в Сингапуре. Тогда американский президент утверждал, что Северная Корея «больше не представляет ядерной угрозы».

Сейчас же он пишет в Twitter нечто иное: «Уезжаю в Ханой на саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, на котором мы оба ожидаем продолжения прогресса, достигнутого на сингапурском саммите. Денуклеаризация?».

Знак вопроса в случае Трампа означает большие сомнения у человека, который стремится внушить всем и каждому, что сомнений не испытывает. И несмотря на явно пониженные ожидания, Трамп едет на встречу с Ким Чен Ыном, безусловно добавляя важности и влиятельности своему партнеру по переговорам, который еще недавно был патентованным мировым изгоем.

Подозреваю, что в Кремле кусают локти, наблюдая за подготовкой к ханойскому саммиту и всеобщим к нему вниманием. Я уже писал, что с какого-то момента Путин пошел по северокорейской дорожке, начал пугать мировое сообщество и в первую очередь США своей ядерной безбашенностью. Казалось бы, все козыри для такой игры были в руках российского начальника.

Прежде всего, не жалкий десяток ядерных боеприпасов, как у Ким Чен Ына, а потенциал, превосходящий в 4-5 раз совокупную мощь всех остальных ядерных держав, кроме Соединенных Штатов. Это гарантированная способность спалить планету Земля. И это должно производить впечатление, это должно пугать. Оказавшись в жесткой международной изоляции, Путин решил выйти из нее, убедив мир в собственной способности нажать кнопку.

Ким Чен Ын периодически фотографировался с чем-то напоминающим ядерную боеголовку и сообщал при этом восхищенному северокорейскому народу об очередном успехе ученых страны в создании чудо-оружия. Путин тоже в прошлом году поведал о невиданных вооружениях: планирующих боеголовках «Авангард», гиперзвуковых ракетах «Кинжал», боевых гиперболоидах и атомных двигателях.

Ким Чен Ын периодически грозил сжечь США. И вот Путин недавно в обращении к Федеральному собранию сообщает о намерении «развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов».

А потом на встрече с руководителями СМИ уточняет, что речь идет о развертывании гиперзвуковых ракет «Циркон» на надводных кораблях и подводных лодках, которые могут пустить это чудо-оружие, даже не заходя в исключительную экономическую зону США (200 миль).

В Северной Корее торжественно демонстрировали видеоролик, показывающий, как боеголовка падает на Вашингтон. И на днях главный пропагандист России Дмитрий Киселев, захлебываясь от восторга, демонстрировал возможные цели для российского удара: Пентагон, загородная резиденция президента США Кэмп-Дэвид, Объединенный комитет начальников штабов и пункт управления президента США в Форт-Ритчи, Управление стратегическими наступательными силами в Мак-Клеллане, пункт управления ядерными силами в Джим-Крике.

Киселев также предложил телезрителям вместе с ним решить «задачку для школьника третьего класса»: рассчитать подлетное время для гиперзвуковых новейших российских ракет «Циркон», если они будут запущены с подлодок, подошедших на расстояние 400 км к берегам США.

То есть мы вроде бы старательно использовали все ингредиенты адского блюда Пхеньяна. А все равно чего-то не хватает. Пресновато как-то получается, робко. И Вашингтон говорит сакраментальное «Не верю». В итоге Трамп на всех парах несется на встречу с Ким Чен Ыном, а от общения с Путиным нос воротит.

Выясняется, ядерную истерию нужно поддерживать на определенном градусе. При этом ей должен сопутствовать соответствующий пафос. Вальяжный Киселев хоть и пытается говорить грозно, но в глазах — вовсе не адское ядерное пламя, а дворец в Крыму.

Куда Киселеву до хора ракетных войск Корейской народной армии, который со страстью поет: «Наши гордые “Хвангсоны” (ракеты средней дальности — А.Г.) — это ракетные взрывы… Они летят так быстро, как вспышка молнии, чтобы бросить вызов империализму». Да и Путин пока что не по-северокорейски мягок с подчиненными. Дочка Пескова вот в Европарламенте стажируется.

Внучонок Золотова в проклятой Британии учится. Кто же после этого поверит, что главный начальник всерьез намерен нацелить наши ракеты на ихние центры принятия решений. Пока не дотягиваем, одним словом. Есть куда расти…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»