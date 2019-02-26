Что случилось с ведущими ветврачами Беларуси? 3 26.02.2019, 15:55

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В настоящее время ни одного из них нет на рабочем месте.

На прошлой неделе у силовиков появились вопросы к руководителям ветеринарной службы страны. Как удалось выяснить tut.by, в настоящее время ни одного из них нет на рабочем месте. И у каждого своя причина для этого.

«На днях пропало с рабочих мест много людей из системы ветеринарного и продовольственного надзора. О причинах неизвестно. Нет информации и об их нынешнем статусе», — рассказали собеседники портала.

В распоряжении редакции оказались фамилии должностных лиц, к которым могли возникнуть вопросы. По информации tut.by, эти должностные лица не задержаны, но на рабочих местах их нет. Мы попытались выяснить их местонахождение и получить комментарий из первых уст. В итоге получилась следующая картина.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — директор департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь с понедельника находится в отпуске. Смильгинь является еще и главным государственным ветеринарным врачом Беларуси. В отпуск отбыл и его заместитель Александр Ляховский. Исполняющим обязанности руководителя департамента стал Кирилл Глущенко, который до этого был заместителем директора. От других комментариев в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора отказались.

Начальник управления государственной ветеринарной инспекции Виталий Дубиковский 21 февраля ушел в отставку, сказали в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора. Вскоре после звонка корреспондента tut.by его фамилия исчезла из телефонного справочника на сайте департамента.

Директор госучреждения «Белорусский государственный ветеринарный центр» Юрий Пивоварчик с прошлой среды находится на больничном. «Возможно, сегодня больничный уже закроют», — сказали tut.by в центре.

По времени данные события совпали с задержанием должностных лиц «Белтаможсервиса». По словам одного из источников, вопросы возникли в связи с поставками санкционной продукции через Беларусь в Россию.

Однако в отрасли есть и внутренние проблемы, в частности именно сельское хозяйство не выполняет план по темпу прироста объемов сельхозпроизводства.

Получить оперативный комментарий в КГБ Беларуси и Минсельхозпроде не удалось.