Евродепутат от Латвии призвала запретить дочери пресс-секретаря Путина работать в ЕП 6 26.02.2019, 15:59

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Сандра Калниете

Фото: eppgroup.eu

Сандра Калниете cчитает, что ситуация вокруг Елизаветы Песковой компрометирует Европарламент.

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете ("Новое Единство") встревожена, что в Европарламенте работает Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Калниете написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию "недопустимой" и "компрометирующей Европарламент как институцию", сообщает Delfi.

Калниете опасается того, что Елизавета Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента. По ее словам, это "противоречит любым стандартам безопасности". "Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина", — негодует политик.

Елизавета Пескова на данный момент является стажером евродепутата от Франции. Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента.