Евродепутат от Латвии призвала запретить дочери пресс-секретаря Путина работать в ЕП

Евродепутат от Латвии призвала запретить дочери пресс-секретаря Путина работать в ЕП6
- 26.02.2019, 15:59
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Сандра Калниете cчитает, что ситуация вокруг Елизаветы Песковой компрометирует Европарламент.
Евродепутат от Латвии Сандра Калниете ("Новое Единство") встревожена, что в Европарламенте работает Елизавета Пескова — дочь Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Калниете написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию "недопустимой" и "компрометирующей Европарламент как институцию", сообщает Delfi.
Калниете опасается того, что Елизавета Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента. По ее словам, это "противоречит любым стандартам безопасности". "Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина", — негодует политик.
Елизавета Пескова на данный момент является стажером евродепутата от Франции. Эта должность дает ей полный доступ к помещениям и базам данных Европарламента.