Таможенный комитет Беларуси не знает, чей Крым 5 26.02.2019, 16:21

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Журналисты задавали этот вопрос чиновникам в течение пяти минут.

Государственный таможенный комитет не смог ответить на этот вопрос «Еврорадио» в течение пяти минут.

Журналисты задали такой вопрос после того, как стало известно, что доноров крови в минской клинической больнице № 6 угощают чаем, которую производят в Севастополе.

Оказалось, чай с аннексированного Россией полуострова в Беларусь импортирует минская компания «ЭкоЧайПартнер», которая уже более 15 лет занимается поставками в нашу страну кофе, чая и специй.

Крым, который Россия захватила пять лет назад, Беларусь до сегодняшнего дня не признает частью России. Украина угрожает санкциями за сотрудничество с полуостровом. Однако, как белорусские товары продаются на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей, так и в Беларуси можно приобрести вино и пищевую соду из Крыма. Как так получается, что в Беларуси продают товары с непризнанной территории?

«Учет импорта и экспорта в разрезе административно-территориальных единиц стран-партнеров не предусмотрен», – ответили в Таможенном комитете.

Чтобы узнать, частью какой страны – России или Украины – считают Крым в Таможенном комитете, репортеры позвонили туда по телефону, но не смогли получить ответ, даже задавая этот вопрос в течение пяти минут.