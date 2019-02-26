Протестный марафон: как Брест борется с вредным заводом 26.02.2019, 16:37

Фото: Deutsche Welle

Годовщина протестов против строительства завода АКБ в цифрах и фактах.

25 февраля исполнился год со дня начала массового протеста горожан против строительства возле Бреста завода аккумуляторных батарей компанией АйПауэр, сообщает ПЦ «Весна».

Генератором стихийных протестов стала онлайн-трансляция с участием блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина, во время которой они озвучили свои планы выйти 25 февраля на центральную площадь Бреста, если местные власти не примут решение о прекращении строительства аккумуляторного завода около города. 22 февраля они получили предупреждение от прокуратуры, а 23 февраля были задержаны и до суда помещены в ИВС.

25 февраля состоялись суды над блогерами. Они были обвинены в подстрекательстве к участию в несанкционированном массовом мероприятии по ст 23. 34 КоАП и наказаны штрафами в размере 50 базовых величин.

Так началось одно из самых длительных и креативных в современной истории Беларуси противостояние местных властей и граждан, которое получило название «кормление голубей».

Практически каждое воскресенье на центральной площади Бреста собираются жители города и его окрестностей, чтобы обратить внимание властей и общественности на экологический аспект строительства вредного производства в непосредственной близости от населенных пунктов и областного центра.

Такая активность нервирует городские власти и они принимают контрмеры: озвучивают реляции и релизы о безопасности производства, задерживают и судят наиболее активных участников акций протеста, журналистов, освещающих протест, а также правозащитников, занимающихся наблюдением и мониторингом - Романа Кисляка и Владимира Величкина.

По сведениям правозащитников "Весны", всего суды Бреста за участие в акциях протеста, либо за призывы к участию, наказали за это время 27 человек, часть из них по несколько раз. Многие, при этом, до суда задерживались на сутки-двое.

Общая сумма штрафов, вынесеных согласно постановлений об административном правонарушении, составила 730 базовых величин, либо 17 900 рублей. Трое из участников акций - Сергей Петрухин, Александр Кабанов и Николай Статкевич были наказаны арестами на 5 суток.

Абсолютным рекордсменом по штрафам стал блогер Сергей Петрухин - 240 базовых величин (2800 $). Среди противников строительства аккумуляторного завода, которые наиболее пострадали от преследования властей также Александр Кабанов - 140 б.в., Дмитрий Андросюк - 60 б.в. и Виталий Козак - 50 базовых величин. Самый маленький штраф - 1 базовую величину - получила Юля Ничипорук, которая, по свидетельствам сотрудников милиции, слепила снеговика возле предприятия "АйПауэр".