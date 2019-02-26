Порошенко отреагировал на расследование о коррупции в оборонном комплексе Украины 26.02.2019, 16:48

Петр Порошенко

Президент Украины заявил, что факты, изложенные в расследовании, будут проверены.

Президент Украины Петр Порошенко отстранил от исполнения обязанностей первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского на время расследования. Об этом в Facebook сообщил его пресс-секретарь Святослав Цеголко, сообщает liga.net.

Президент "требует от правоохранительных органов провести срочную проверку информации", изложенной журналистами программы Наші гроші.

По данным журналистов "Наші гроші з Денисом Бігусом", фигуранты схемы хищения средств в оборонном комплексе Украины заработали минимум 250 млн грн во время войны на Донбассе. Журналисты утверждают, что участники группы посредством фирм-"прокладок" скупали контрабандой подержанные запчасти к военной технике в России и в два – четыре раза дороже перепродавали их заводам "Укроборонпрома". Такой "прокладкой" выступал в том числе завод "Кузница на Рыбальском", который принадлежал президенту Украины Петру Порошенко. По данным расследователей, к схеме были причастны Олег Гладковский, его сын Игорь Гладковский и нынешний директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин.

В госконцерне Укроборонпром сегодня отреагировали: там считают некорректным оценивать содержание информации, обнародованной в программе Наші гроші, поскольку журналисты не указали источники ее получения.