Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Акапулько

Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Акапулько1
- 26.02.2019, 17:08
Белоруска играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.
Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает "Прессбол".
Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.
Турнир ВТА в Акапулько (Мексика)
Призовой фонд — 250 000 долларов
Парный разряд. 1/8 финала
Виктория Азаренко (Беларусь) / Сайсай Чжэн (Китай) — Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (3), 6:3