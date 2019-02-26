Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в Акапулько 1 26.02.2019, 17:08

ВИКТОРИЯ АЗАРЕНКО

ФОТО: AFP

Белоруска играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.

Белоруска Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал парного разряда на турнире в мексиканском Акапулько с призовым фондом 250 тысяч долларов, сообщает "Прессбол".

Белорусская теннисистка играет в паре с китаянкой Сайсай Чжэн.

Турнир ВТА в Акапулько (Мексика)

Призовой фонд — 250 000 долларов

Парный разряд. 1/8 финала

Виктория Азаренко (Беларусь) / Сайсай Чжэн (Китай) — Сабрина Сантамария (США) / Алекса Гуарачи (Чили) — 7:6 (3), 6:3