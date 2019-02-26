Как пьют кофе в разных странах мира? 26.02.2019, 17:18

Кофейные тренды в каждом уголке планеты свои.

Покупая утром обычный кофе навынос, многие из нас и не подозревают, что становятся частью так называемой третьей кофейной волны. Что это за волны такие? История долгая: первая волна стартовала еще в 1920-х, когда в изобилии появился дешевый растворимый кофе; вторая — в 1960-х, она превратила кофе в напиток для удовольствия; а третья, начавшаяся в 1990-е, — в напиток для снобов. Именно третья волна подарила нам тот самый спешиалти-кофе (specialty coffee), пишет сайт «Вокруг света».

Кофейные тренды есть и глобальные, и локальные — у каждого мегаполиса свой. Один из основных глобальных трендов, который получает все более широкое распространение и греет душу миллениалу, — концепция «знай, откуда зерно». Стали важны сертификаты, подтверждающие честное и справедливое происхождение кофейного зерна, при котором и природу не обидели, и фермера в правах не ущемили, и ребенка в поля работать не выгнали. Причем тренд этот поддерживают не только маленькие кофейни, но и крупные производители. Например, финская компания Paulig заявила, что с этого года 100% закупаемого ей зерна — от таких проверенных и ответственных поставщиков, а это, кстати, 1% всего мирового объема. Наклейки Fairtrade, Organic и тому подобные становятся не последним аргументом при выборе кофе на полке: покупателю нынче не все равно, чем поливали кофейное дерево и как живет фермер, который собрал с него урожай. Так что в ближайшем будущем кофейни будут привлекать не только редкими сортами зерна, но и его честным происхождением.

Еще один глобальный тренд: кофеманы перестали воспринимать процесс приготовления своего любимого напитка как сверхсложный технологический вызов. Во многом этому способствовало распространение капсульных машин, при работе с которыми вероятность ошибки сводится к минимуму. Но на кухнях все чаще появляются технические приспособления, которые дают простор экспериментам: воронка «Харио», кемекс, аэропресс и прочие механизмы. Сварить натуральный кофе дома — по-прежнему вызов, но теперь больше для фантазии.

Предсказать какие-то глобальные тренды в развитии кофейной культуры довольно сложно, потому что традиционно большинство перемен происходит благодаря появлению новых технологических решений и инновационного оборудования. К примеру, масштаб революции, произведенной изобретением эспрессо-машины, переоценить сложно.

В США на потребителя приходится 4,5 кг кофе или 12 кг в Финляндии. Есть существенная разница и в отношении к этому напитку, и в привычках его потребления. Так, жители Нью-Йорка воспринимают кофе как топливо для амбиций, позволяющее активно покорять огромный бескомпромиссный город, где успех — это все. Отсюда и большая любовь к фильтр-кофе светлой обжарки, которого при желании можно за день можно выпить и пару литров.

Уважают светлую обжарку и в Скандинавии, но там отношение к кофе совсем другое. Кофе — это повод встретиться с друзьями или вовсе никуда не пойти и посвятить вечер приятному безделью и чуть ли не медитации за ароматной чашкой. Кофе — неотъемлемая часть и пресловутого хюгге (Дания), и его аналогов: фике (Швеция) и фигге (Финляндия). Именно скандинавы, а не французы или итальянцы, — лидеры по потреблению кофе. Возможно, не в последнюю очередь потому, что с их климатом без кофе вообще не протянуть.

Жители Лондона, традиционно чайные поклонники, считают кофе атрибутом имиджа успешного человека, поэтому основное сосредоточение качественных кофеен можно обнаружить именно в деловом квартале Сити. Парижане не терпят суеты, ценят моменты удовольствия и свято чтут утреннюю традицию: круассан плюс кофе очень темной обжарки с молоком. А итальянцы предпочитают стремительно выпить свой ристретто прямо у барной стойки.

Активна кофейная культура в Австралии. Это вообще единственная развитая страна, которая может похвастаться, что выращивает и потребляет свой собственный кофе, причем высочайшего качества — например, знаменитый и дорогостоящий сорт «скайберри». Кофейные австралийские тренды довольно часто выходят за пределы континента и становятся международным событием. Яркий пример — популярные уже во всем мире флэт-уайт (flat white) и лонг-блэк (long black), которые были придуманы именно австралийцами.