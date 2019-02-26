В некоторых школах Беларуси ввели cпециальный режим 7 26.02.2019, 17:33

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Иллюстрационное фото

Родителям запрещают входить в здания школ.

25 февраля Александр Лукашенко объявил выговор министру образования Игорю Карпенко. Причина — министр не принял должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в школах. Хотя все учителя в разговоре с tut.by утверждали: раньше в этом направлении велась огромная работа. При этом, похоже, меры безопасности станут еще строже. Например, в некоторых школах вводят новое правило: родителям запрещено заходить дальше порога здания.

— Теперь родителей не пускают в школу, присутствовать можно только на первом этаже, рассказывает учитель одной из минских школ, который еще неделю назад говорил, что в их учебном учреждении «ничего сильно не изменилось». — Вход в здание возможен только по записи в журнал. В принципе, это правило работало и до этого. Посторонние, которые приходят в школу на секции, должны предъявить паспорт на входе, а вахтер — сверить по спискам. Учителя по указанию администрации должны пристальнее смотреть за детьми и дежурить на каждой перемене.

Также, перечисляет собеседник, учителя обязаны сопровождать детей из каждого класса в столовую и дожидаться, пока все пообедают. После окончания уроков педагог должен провести детей в гардероб и проконтролировать, чтобы каждый из них оделся.

— И неважно: это ученики первого класса или девятого, — говорит педагог. — Нужен контроль.

В одной из минских гимназий запрет на посещение здания только обсуждается. Минчанка Наталья рассказывает: эта новость, которой поделился классный руководитель, взбудоражила многих родителей.

— Среди наших детей-первоклассников есть те, кому шесть лет и кому еще требуется помощь, чтобы одеться, застегнуться, проконтролировать, что нужно взять с собой. Они еще малыши, по большому счету. Не у всех детей есть мобильные телефоны, чтобы с ними связаться. А кричать с порога школы: «Даша, возьми с собой сменную одежду, я ее постираю» — не очень хорошая затея.

Что было сделано для безопасности в школах?

— Во всех учреждениях образования был организован контроль доступа.

— Автоматическими системами контроля доступа было оснащено около 20% городских школ.

— В школах устанавливались тревожные кнопки. Также здания оснащались системами видеонаблюдения.

— Во всех школах, в которых обучаются более 50 учеников, были педагоги-психологи.

— Для оказания психологической помощи учащимся, педагогам и родителям в 2017 году работала группа экстренного реагирования на кризисные ситуации.

— В 2017-м создан комплекс мер по поддержанию дисциплины и правопорядка в учреждениях образования (совместно с МВД).

«Но мы видим, что и этого уже недостаточно», — говорят в Министерстве образования.

Что еще планируется сделать?

— Скорректировать закон «Об оказании психологической помощи».

— Открыть Республиканский центр психологической помощи при Институте психологии БГПУ имени Максима Танка. В нем в любое время дня и ночи можно будет получить экстренную дистанционную психологическую помощь. Родители и педагоги-психологи также смогут проконсультироваться.

— Вместе с МЧС, МВД и Министерством обороны разработать «дорожную карту», чтобы обеспечить максимальную безопасность учащихся дома, по дороге в школу и из нее. В том числе рассматривается, как сделать безопасными здание и территорию школы, средства обучения. В том числе внимание будет направлено и на безопасность поведения школьников в интернете и на многое другое.

— Утвердить перечень предметов и веществ, которые запрещено хранить и использовать в учреждениях образования. Также, возможно, в школах запретят пользоваться мобильными телефонами.