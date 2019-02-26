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Дениса Урбановича оштрафовали на $485

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  • 26.02.2019, 17:56
Денис Урбанович
Фото: «Радыё Свабода»

Лидера «Молодого фронта» штрафуют в четвертый раз только за этот год.

Минский районный суд оштрафовал на 1020 рублей (40 базовых величин) лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича. Его признали виновным в неподчинении милиции во время пикетирования ресторана «Поедем поедим» около Куропат, сообщает «Радыё Свабода».

Эпизод, который рассматривал суд, произошел вечером 23 февраля. Денис Урбанович стоял вместе с другими пикетчиками у ворот ресторана. Они останавливали автомобили и объясняли водителям, почему нужно бойкотировать развлекательное учреждение, расположенное возле места массовых расстрелов. Один из водителей вызвал ГАИ.

Как пояснили в суде сотрудники ГАИ, на Урбановича составили протокол за то, что он отказывался уйти с дороги, «на замечания не отреагировал».

Сам активист настаивает на том, что никто не требовал уйти с дороги и не предупредил его об ответственности за неподчинение. В суде активист отказался давать показания.

За время пикетирования ресторана «Поедем поедим», с июня 2018 года, Урбановича четыре раза приговаривали к административному аресту. По сведениям ПЦ «Вясна» в этом году активист был оштрафован в общей сумме на 97 базовых величин (1573,5 рубля).


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