Словацкие кандидаты в президенты объединились в борьбе с партией власти 26.02.2019, 18:04

Ведущий оппозиционный кандидат на президентских выборах cнял свою кандидатуру.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Выборы в марте проверят трехпартийную правящую коалицию через год после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты, что спровоцировало крупнейшие протесты в посткоммунистической истории страны.

Ученый, предприниматель и политик, основатель партии Sloboda a Solidarita ( "Свобода и солидарность", SaS) Роберт Мистрик был главным соперником кандидата от правящей Smer-SD, вице-президента Еврокомиссии Марошa Шефчовичa.

Мистрик вышел из гонки и поддержал адвоката, общественную активистку и вице-председателя партии "Прогрессивная Словакия" Зузану Чапутову. Ее поддерживает ряд оппозиционных прогрессивных и либеральных партий, а также президент Андрей Киска, который не баллотируется.

"Я выражаю решительную и четкую поддержку госпоже Чапутовой. Данные, которые будут опубликованы на этой неделе, показывают явный импульс для нее", - заявил Мистрик на пресс-конференции. Говоря о Шефчовиче, он сказал, что призывает избирателей "не допустить, чтобы пешка Роберта Фицо стал президентом". Фицо - экс-премьер, в прошлом подавший в отставку после массовых протестов в стране из-за убийства Куцяка.

Последний опрос общественного мнения АКО на прошлой неделе показал, что Шефчовичa поддерживают 19,7%, Мистрика 18,2% и Чапутову - 17,4%.

Первый тур выборов президента Словакии состоится 16 марта. Следующие парламентские выборы должны состояться в 2020 году.