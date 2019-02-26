Как армия из меня мужика делала 2 Семен Печенко

26.02.2019, 18:14

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Фото: Сергей Гудилин

Навеяно словами «главнокомандующего» о важности срочной службы.

Лукашенко снова вернулся к теме службы в армии. Как и в октябре прошлого года, он апеллировал к старому советскому принципу: «Не служил — не мужик».

— Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил, — говорил студентам гродненских вузов Александр Лукашенко три месяца назад. Тогда он выступил с идеей отправлять студентов в армию во время летних каникул.

Сегодня «главнокомандующий» еще раз подчеркнул свое твердое убеждение в том, что мужчина должен служить в армии:

— Родину должны защищать все те, кто живет на этой земле. Не дай Бог конфликт — половина мужиков не знают, что такое оружие. Я уже не говорю о том, что они не умеют им пользоваться.

В этом месте, пожалуй, я отчасти соглашусь со словами Лукашенко. И позволю себе поделиться собственным опытом службы в армии. И хоть это было 15 лет назад, думаю, многое из пережитого мной остается актуальным и в наши дни.

В армии я чаще держал в руках не «калашникова», а швабру, лопату и нож для чистки картофеля

За год службы после университета в новогрудском радиотехническом полку мне довелось стрелять из автомата лишь трижды: один раз боевыми патронами на полигоне и дважды холостыми 9 мая и 3 июля.

Занятия по строевой подготовке с оружием проводились регулярно, достаточно часто доводилось заниматься разборкой и чисткой автомата. Но помогут ли мне те навыки в случае «не дай Бог конфликт» — большой вопрос. В армии я чаще держал в руках не «калашникова», а швабру, лопату и нож для чистки картофеля.

По моему мнению, чтобы прошедшие армию белорусы не забывали, как пользоваться оружием, нужно оставить в прошлом уборку снега и опавших листьев силами личного состава. А освободившееся время посвятить сугубо боевой подготовке.

К слову, служившие в полку женщины-контрактницы бывали на стрельбищах чаще солдат-срочников.

Учеба по принципу «отсюда и до обеда»

В конце службы мне довелось поучаствовать в установке радиолокационной станции. Меня вызвали в парк полка и приказали наблюдать за работами, попутно выполняя мелкие поручения прапорщика.

Я провел в парке полдня, после чего в военном билете мне сделали запись о присвоении военно-учетной специальности: это значит, что в военное время я буду исполнять обязанности начальника расчета радиостанции, которую видел всего лишь раз в жизни.

Из-за плотного графика нарядов по службе полученные в учебке знания по боевой подготовке, топографии и военной медицине были очень фрагментарны. Как и многое другое в армии, учеба здесь подчиняется принципу «отсюда и до обеда».

Плюсы срочной службы — физическая подготовка и закалка

К позитивным моментам я могу отнести общую физическую подготовку. Ежедневные пробежки по 5-8 километров не забывались годы спустя после службы. Как и закалка — я до сих пор достаточно уверенно переношу минусовые температуры. Хоть и этот навык был получен скорее случайно: зимой во время службы из-за аварии на котельной нам довелось несколько недель ночевать при температуре не выше 10-12 градусов тепла.

Семен Печенко, «Салiдарнацсь»