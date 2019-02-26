закрыть
26 февраля 2019, вторник, 18:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

Ночью 27 февраля в Беларуси возможны проблемы с телефонной связью

1
  • 26.02.2019, 18:41
фото с сайта molbuk.ua

Перерывы в работе услуг телефонной связи могут возникнуть с 1:00 до 6:00.

Ночью 27 февраля в Беларуси возможны проблемы с телефонной связью. Об этом сообщает в Twitter "Белтелеком": "С 1:00 до 6:00 возможны перерывы в работе услуг телефонной связи сети IMS/NGN". Они могут составлять до 10 минут.

Отмечается, что упомянутые проблемы с телефонной связью не касаются Минска и Минской области. "Белтелеком" приносит пользователям извинения за неудобства.

В предыдущий раз подобные проблемы с телефонной связью были ночью 12 февраля.


популярное за неделю

Мнение

Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич