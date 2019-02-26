Ночью 27 февраля в Беларуси возможны проблемы с телефонной связью 1 26.02.2019, 18:41

фото с сайта molbuk.ua

Перерывы в работе услуг телефонной связи могут возникнуть с 1:00 до 6:00.

Ночью 27 февраля в Беларуси возможны проблемы с телефонной связью. Об этом сообщает в Twitter "Белтелеком": "С 1:00 до 6:00 возможны перерывы в работе услуг телефонной связи сети IMS/NGN". Они могут составлять до 10 минут.

Отмечается, что упомянутые проблемы с телефонной связью не касаются Минска и Минской области. "Белтелеком" приносит пользователям извинения за неудобства.

В предыдущий раз подобные проблемы с телефонной связью были ночью 12 февраля.