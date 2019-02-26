Россиянам ограничат спутниковый интернет 9 26.02.2019, 19:02

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Провайдером придется получать в ФСБ справку о том, что они не ведут шпионской деятельности.

Российские чиновники подготовили новые меры по усилению контроля за интернетом, создавая почву для возведения цензурного «файрволла» наподобие китайскому, который мог бы оградить российский сегмент от глобальной сети.

Вслед за законом Клишаса «о суверенном интернете», который требует минимизировать передачу данных за рубеж и вводит жесткий контроль за трафиком внутри России, правительство принялось за провайдеров спутникового интернета, которые в теории могли бы остаться неуязвимыми для нового регулирования.

Как сообщает РБК, 21 февраля кабмин одобрил проект постановления, согласно которому весь трафик спутниковых интернет-провайдеров должен проходить через наземную станцию сопряжения российского оператора.

Она должна находиться на территории РФ и стать «посредником» между спутником и устройством абонента при приеме сигнала из космоса. Кроме того, спутниковым компаниям придется получать разрешение на работу от Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны и Минобороны РФ, включая справку о том, что они не ведут шпионской деятельности.

Эти меры направлены на то, чтобы пресечь угрозу национальной безопасности, которую создает «бесконтрольное использование зарубежных спутниковых систем связи и доступа в сеть интернет на территории России», цитирует РБК материалы Минкомсвязи, по инициативе которого и был подготовлен проект.

В мире существует около 150 иностранных систем спутниковой связи. Распространение требования подключаться к российской станции сопряжения на все эти системы приведет «к крайне тяжелым последствиям для российских операторов связи», предупреждает руководитель ГК AltegroSky Сергей Пехтерев: в частности, получение согласованного ФСБ и ФСО заключения об отсутствии шпионской деятельности, по его данным, занимает 12-15 месяцев.

По мнению Пехтерева, российские операторы (ГП «Космическая связь» и «Газпром Космические системы») в случае внезапного отказа российских спутников после принятия постановления не смогут экстренно арендовать иностранные спутники: перевод, занимающий от двух до десяти дней, будет заторможен согласительной процедурой длительностью более года.

России следует «готовиться и быть готовой» к отключению от глобального интернета, заявил на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.

Интернет, по словам Путина, является изобретением спецслужб Запада. «Они же там сидят и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают оборонную информацию», - пояснил президент.

Заняться разработкой автономных систем управления интернетом, которые бы избавили сеть от «доминирования» США, Путин потребовал еще в ноябре 2017 года.

Минкомсвязи совместно с министерством иностранных дел было поручено договориться со странами БРИКС о создании де-факто параллельного интернета - собственной системы корневых серверов доменных имен (DNS), которая бы «дублировала» уже существующую, была бы независима от контроля международных организаций и защищала бы в том числе российских пользователей от «целевых воздействий».

Спустя год появился закон «о суверенном интернете», который требует не только обеспечить возможность автономной работы рунета, но и существенно расширяет полномочия Роскомнадзора.

Согласно проекту, весь трафик внутри России должен проходить через точки обмена, одобренные РКН. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого ведомство сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные ресурсы.