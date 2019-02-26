Кремль потерпел поражение в Молдове 1 Виталий Портников

26.02.2019, 19:14

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Виталий Портников

Граждане Молдовы не хотят делать выбор в пользу РФ.

После подсчета 100 процентов бюллетеней Центральная избирательная комиссия Республики Молдова констатировала, что ни одна из политических партий не получила большинства голосов в новом парламенте страны.

С учетом голосов депутатов-мажоритарников партия социалистов пропутинского президента Игоря Додона получит 35 депутатских мест, правящая в стране Демократическая партия олигарха Влада Плахотнюка – 30 мест, а проевропейская оппозиция – 26 мест. Еще 7 мест достанется партии бизнесмена Илана Шора и три места займут независимые депутаты, которых также связывают с олигархом Плахотнюком.

Наблюдатели в Кишиневе говорят о "поражении демократии", о том, что страна еще на пять лет останется "захваченным государством" - захваченным, разумеется, олигархом Плахотнюком. Лидеры проевропейской оппозиции даже обещают протесты против "нечестных выборов". Но такие оценки, скорее – демонстрация политической слепоты и отсутствия чувства перспективы.

Главный итог молдавских выборов – поражение Кремля. После победы российского ставленника Игоря Додона на выборах президента страны Москве оставался буквально один шаг – победа социалистов на парламентских выборах – чтобы положить Молдову себе в карман. Причем лидеры проевропейской оппозиции опосредованно содействовали этому реваншу, когда участвовали в общих протестах с Додоном и другими социалистами, когда создавали впечатление, что Додон – молдавский, а не российский политик.

Однако в Москве просчитались – и сейчас не скрывают этого. За партию Додона проголосовал всего 31 процент избирателей. А это означает, что остальные 69 процентов, пусть они и голосуют за партии-антагонисты, делать выбор в пользу России не хотят и не будут.

Теперь для Молдовы самое главное – создать эффективную власть. Лидеры проевропейской оппозиции уже заявили, что не хотят и слышать о коалиции ни с социалистами, ни с демократами. Но эта позиция в очередной раз демонстрирует их безответственность и играет на руку Москве. Потому что самое опасное для Молдовы – это как раз коалиция социалистов и демократов. Такой союз нивелирует итоги выборов, сделает Молдову легкой добычей Путина. Молдавские оппозиционеры в очередной раз подведут свой народ – как они его подвели, когда протестовали вместе с Додоном и протаптывали этому российскому агенту дорогу к власти.

Молдавские политики должны объединяться по одному критерию – движение в Европу, прочь от Москвы. Только такой союз поможет, в конечном счете, избавиться от олигархического правления, улучшить ситуацию в стране, восстановить территориальную целостность. И именно этот союз нужен молдавскому избирателю, который проголосовал против социалистов, против Додона и Путина.

При этом понятно, что Влад Плахотнюк – классический постсоветский олигарх, я бы даже сказал, почти украинский олигарх со всеми замашками Коломойского или Ахметова. Но именно этого человека в Москве считают главным своим врагом в Молдове. Не случайно буквально за несколько дней до выборов против Плахотнюка в России возбудили очередное уголовное дело.

Проевропейская оппозиция могла бы воспользоваться шансом, чтобы разделить ответственность за страну и попытаться контролировать медведя в его берлоге. Но, скорее всего, ее лидеры к этому не готовы – как не были готовы к ответственности многие лидеры украинской оппозиции после 2014 года.

И тогда все произойдет по привычному для Молдовы сценарию. Кризис продолжится, большинство появится в результате подкупа депутатов. А значит, возможность пророссийского реванша никуда не исчезнет.

Виталий Портников, espreso.tv