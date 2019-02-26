Потомок Адама Мицкевича примет участие в муниципальных выборах в Литве 1 26.02.2019, 19:28

В случае победы Роман Горецкий-Мицкевич собирается поддерживать белорусский язык и культуру в Литве.

Роман Горецкий-Мицкевич - прапраправнук Адама Мицкевича, гражданин Франции, который уже около 20-ти лет живет в Вильнюсе, передает «Радыё Рацыя».

- Я создал избирательный комитет, и в избирательных списках есть поляки, литовцы, русские и один белорус. Я хочу, чтобы в Литве с большим уважением относились к разным культурам, которые здесь представлены, и которые являются культурами, связанными с традициями Великого Княжества Литовского. Литве нужно больше ценить другие народы, потому что они принадлежат и к литовской истории. Также я хочу, чтобы больший вес имело гражданство, а не национальность, так как это собственно и есть традицией ВКЛ. Я хочу, чтобы литовцы помнили, что долгое время административным языком ВКЛ был белорусский язык.

В случае победы он собирается поддерживать белорусский язык и культуру:

- Если мы выиграем выборы и попадем в горсовет, то сделаем все, чтобы белорусы в Вильнюсе имели свой Дом культуры, который бы помогал в развитии белорусского языка и белорусского культуры.

Роман Горецкий-Мицкевич владеет литовским языком, тоже говорит по-польски и, разумеется, по-французски. Белорусского языка пока не знает, но считает его чрезвычайно красивым и благозвучным.

Муниципальные выборы в Литве пройдут в ближайшее воскресенье, третьего марта.