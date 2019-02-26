Более 100 творений Сальвадора Дали представят в Минске 2 26.02.2019, 19:45

ФОто kp.by

Выставочный проект «Сальвадор Дали» представят 16 марта в Национальном художественном музее.

Об этом сообщили БелТА в учреждении.

В экспозиции будут показаны более 100 произведений скульптуры, графики и ювелирного искусства, созданные одним из величайших художников ХХ века. Кроме того, две монументальные скульптуры Сальвадора Дали разместятся в городском пространстве.

"Выставленные экспонаты являются частью коллекции "Вселенная Дали" (Dali Universe), которая считается одним из крупнейших частных собраний скульптуры и декоративно-прикладного искусства Сальвадора Дали. Основатель коллекции и глава компании "Вселенная Дали", итальянский арт-дилер и коллекционер Бениамино Леви работал со знаменитым испанским художником в 1960-х годах, когда и начал собирать коллекцию, особое внимание уделяя трехмерным объектам. Сегодня он признан ведущим экспертом по бронзе Сальвадора Дали", - отметила заведующая сектором международных выставок выставочного отдела музея, куратор проекта Ольга Клецкина.

Произведения из данной коллекции были представлены более чем в 100 престижных музеях по всему миру, выставки посетили около 12 млн человек. Такая необычная коллекция раскрывает малоизвестный аспект работы Дали, предоставляя скульптуре играть главную роль.

Сальвадор Дали - самый известный художник сюрреализма, отразившегося во всех сферах его творчества - живописи, скульптуре, дизайне, графике, кино, моде. "Дали применял сюрреалистическую концепцию ко всему, что он говорил и делал. Его смелость и мятежное отношение к искусству отдалили его от других и позволили ему создать некоторые из самых известных и узнаваемых произведений ХХ века. Даже через 30 лет после смерти мастера влияние его искусства можно увидеть почти повсюду в мире. Имя Дали волшебное, оно остается культовым для современного искусства", - рассказала куратор.

Выставка "Сальвадор Дали" пройдет в рамках празднования 80-летия Национального художественного музея Беларуси и будет работать по 30 июня.