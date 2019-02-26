Виталий Гурков: В Беларуси подрастает очень сильная смена в сборной по тайскому боксу 26.02.2019, 20:06

Виталий Гурков

Фото: budzma.by

Многократный чемпион мира надеется, что тайский бокс станет олимпийским видом спорта.

Многократный чемпион мира по тайскому боксу Виталий Гурков рассказал, когда планирует завершить карьеру.

- Первоначально было анонсировано, что детям у вас можно будет заниматься бесплатно. Вы мечтаете вырастить чемпиона?

- Мы еще только будем набирать группу: обзванивать родителей, которые оставляли заявки на совместные занятия с детьми. Постепенно сформируем и детские, и подростковые группы. Занятия для детей 7—14 лет будет вести Эдуард Михович: он ездит в Минск из родных Осиповичей, где также преподает в детских группах, вывозит их на соревнования.

Слухи о том, что тайский бокс станет олимпийским видом спорта, ходили, еще когда мне было 15 лет. Прошло уже 17 лет — и ничего не изменилось. Теперь уже говорят, что с 2024 года он, наконец, появится в программе. Я, скорее всего, до этого момента как спортсмен не дотяну, но, может быть, кого-то и подготовлю, воспитаю.

У нас подрастает очень сильная юниорская смена в сборной, через год-полтора из них могут получиться новые чемпионы на смену старшему поколению.

- То есть в ближайшее время вы планируете со своей карьерой завязывать?

- Да, есть идея не задерживаться в этом спорте более двух лет: выступить на чемпионате мира, Европы, может быть. Есть еще планы, однако боюсь их озвучивать, чтобы не сглазить: можно случайно получить травму и никуда вообще не поехать, как у меня было в прошлом году с чемпионатом мира. В течение двух месяцев ни один врач не мог сказать, что со мной случилось и как это лечить. Вот и недавно прямо на тренировке я травмировал ногу. Это такой вид спорта, что раз — и все кончено. Такие моменты случались в моей карьере не раз, но раньше я был помоложе и было время, чтобы пройти реабилитацию и удовлетворить свои амбиции.

Правда, все равно я в этом смысле какой-то сумасшедший. Ведь когда пошли слухи, что тайский бокс в 2024 году станет олимпийским видом спорта, я серьезно задумался: как было бы круто поставить точку именно там (хотя мне советовали поставить ее еще после победы на X Всемирных играх во Вроцлаве).

Здорово было бы найти ученого, который бы заморозил меня на условные три года, чтобы я за это время не сломал себе ногу, а потом выпустил бы на Олимпийские игры, — цитирует Гуркова "НН".