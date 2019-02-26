«Сбербанк России» потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта 10 26.02.2019, 20:11

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Фото с сайта medialeaks.ru

Об этом сообщил глава «Сбербанка России» Герман Греф.

В результате ошибок искусственного интеллекта "Сбербанк России" потерял миллиарды рублей. Об этом во время выступления в одной из частных школ в Москве 26 февраля рассказал глава банка Герман Греф. Трансляция выступления опубликована на сайте Sberbank TV.

"Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", – сказал Греф.

Работа искусственного интеллекта совершенствуется после каждой ошибки, отметил руководитель банка.

В пресс-службе "Сбербанка" изданию РБК уточнили, что речь идет не о прямых убытках, а о недополученной прибыли. В банке также заверили, что постоянно работают над улучшением интеграции процессов искусственного интеллекта в свои системы. В частности, применение алгоритмов для оценки кредитных рисков позволяет постоянно снижать уровень таких потерь, отметил представитель пресс-службы.

"Сбербанк России" несколько лет использует нейронные сети для сложных расчетов и оценки рисков. Как говорил Греф в ноябре 2018 года, это привело к сокращению около 70% менеджеров среднего звена, которые занимались "простыми решениями".