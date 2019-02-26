Из-за луковиц цветов минчанина сняли с поезда и отправили обратно в Литву» 3 26.02.2019, 20:29

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Фото: tut.by

Пенсионер рассказал о приключениях на белорусской таможне.

В субботу пенсионер Владимир Николаевич поехал в Вильнюс за лекарствами, незадолго до отправления поезда купил в магазине на вокзале несколько упаковок с луковицами гладиолусов. Но привезти домой не смог: сотрудники таможни сняли его с поезда и сказали, что он должен уничтожить луковицы. Правда, сделать это можно было только в Литве, пишет tut.by.

— Было обидно и досадно, — вздыхает 63-летний Владимир Николаевич. — Купил эти гладиолусы, можно сказать, от нечего делать. Думал, идет весна, посадим цветы на даче.

В субботу, 23 февраля, утренним поездом минчанин Владимир Николаевич поехал в Вильнюс за покупками. К поездке подготовился заранее: взял у врача необходимые рецепты. Мужчина предполагал, раз он едет за лекарствами в соседнюю страну, на границе могут возникнуть вопросы. О том, что проблемой станут обычные луковицы гладиолусов, даже не догадывался.

— Обратный билет на поезд был на 15.00, на станции Гудогай подошли сотрудники белорусской таможни. Я вез упаковки с семенами и даже не прятал их, они лежали на виду, — рассказывает Владимир Николаевич. — Увидев луковицы, сотрудники таможни сказали, что их нельзя провозить. Тогда предложил: «Так забирайте и утилизируйте». Ответили, такой возможности нет, в Гудогае нет карантинной службы. Я показывал чеки из магазина на вокзале, где купил семена за полтора часа до отправления поезда. Бесполезно, меня сняли с поезда.

Мужчина пытался выяснить, что ему делать дальше. Звонил дежурному белорусской таможни, потом в карантинную службу. Ему пояснили: при пересечении границы на автомобиле такой проблемы не возникло бы, там на пунктах пропуска есть специальная служба, которая может уничтожить растения.

— Мне предложили вернуться в Литву и сделать это самому, — добавляет минчанин. — Сотрудники таможни забрали паспорт, отвели меня в комнату досмотра, составили декларацию. До 21.00 сидел в комнате досмотра один, вместе с гладиолусами.

Те самые луковицы гладиолусов, из-за которых мужчину не впустили в страну. Фото: предоставлено героем публикации

В Вильнюс мужчина возвращался на том же поезде, на котором ехал в Минск. Сдал билет Вильнюс — Минск, получил за него 6 рублей и купил новый за 30.

— В ночь уехал в Литву, выходя из поезда, подарил эти луковицы литовской проводнице. Она поблагодарила. Ну куда я их дену? Пришлось пойти в гостиницу, заплатил еще 31 евро, а утром купил новый билет на Минск за 40 рублей, — перечисляет непредвиденные траты Владимир Николаевич. — Да, моя вина, что привез эти семена на границу. Но разве я должен их уничтожать? Считаю, это обязанность других органов. Неужели нельзя было переправить луковицы почтой таможни? Это же не активный химический груз, гладиолусы не представляют никакой опасности.

Таможня: «Ввозить живые цветы можно, луковицы и семена должны пройти фитосанитарный контроль»

— Мужчина перемещал через границу луковицы, которые относятся к товарам, подлежащим фитосанитарному контролю. При его прохождении необходимо предоставить сертификат, — комментируют в Государственном таможенном комитете. — Данный пассажир задекларировал луковицы, а должностное лицо таможни не могло пропустить этот товар без сертификата. Поэтому мужчине предложили распорядиться луковицами вне территории РБ.

— Сотрудники таможни не могли забрать эти луковицы и отослать их фитосанитарам?

— Они не наделены таким правом, и нет оснований их забирать: луковицы были задекларированы, они находились в его собственности, однако фитоконтроль был не пройден. Например, если бы он прятал луковицы в тайнике, скрыл от наших сотрудников, тогда товар бы изымался и по нему принималось бы решение — начинался административный процесс.

— А выбросить в урну на границе нельзя?

— Клубни могут чем-то быть заражены, а если они прорастут?

В Государственном таможенном комитете отмечают: карантинный фитосанитарный контроль осуществляют только сотрудники Государственного учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Чтобы не попасть в такую ситуацию, как Владимир Николаевич, туристам рекомендуют уточнять на сайте пункты пропуска, где работают фитосанитары. Например, на границе с Литвой — Каменный Лог, Котловка, Привалка. Человек спокойно может ввозить в Беларусь клубни, луковицы, саженцы, горшки в цветах и прямо в пункте пропуска пройти фитоконтроль и предоставить сертификат, выданный уполномоченным органом страной-экспортером.

— Порядок единый для всех и определен для пятерки стран — участниц Евразийского экономического союза. Чтобы никакое растение с заболеванием не было ввезено в страну, существует фитоконтроль. Кстати, у литовцев и поляков такие же требования. Например, из Беларуси в Литву без контроля невозможно ввезти луковицы или клубни, — уточняют в Государственном таможенном комитете.

Кстати, к живым цветам не такие строгие требования. Без прохождения фитоконтроля через границу можно провозить три букета, в каждом не должно быть больше 15 штук. Если человек везет более 45 живых цветов, то без фитоконтроля уже не обойтись.