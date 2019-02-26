Украина обратилась в Гаагу из-за «живых щитов» при захвате Крыма 1 26.02.2019, 20:41

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фото с сайта atr.ua

Украина направила в Гаагу доказательства использования Россией крымчан как «живого щита».

Прокуратура Крыма направила в Международный уголовный суд сообщение об использовании российскими военными гражданского населения во время захвата объектов на территории Крыма в 2014 году. Об этом сообщается на сайте прокуратуры, передает liga.net.

"Согласно ст.8 Римского статута Международного уголовного суда такие действия следует квалифицировать как отдельный вид военных преступлений", - говорится в сообщении.

Украина заявляет, что силы РФ умышленно перемещали людей к объектам ВСУ и находились за их спинами в момент блокировки и захвата этих объектов. В таких условиях украинские военные не могли применить оружие. Речь идет о не менее 10 военных объектах с привлечением не менее 1 тысячи гражданских лиц.

Такие "живые щиты" составляли четыре категории гражданских лиц, среди которых были крымчане как с пророссийскими, так и проукраинскими взглядами, лица, которых привезли с территории РФ для участия в оккупации полуострова, представители казачества и так называемой Крымской самообороны.