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В Лунинце в погребе хранили 10 авиационных снарядов

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  • 26.02.2019, 20:48
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На опасную находку наткнулся местный житель, который получил в наследство земельный участок.

В Лунинце в погребе хранили 10 авиационных снарядов калибра 10 мм времен Второй мировой войны.

На опасную находку наткнулся местный житель, который получил в наследство земельный участок и разбирал старые постройки, передает БелТА.

Утром 26 февраля 33-летний мужчина позвонил в милицию. На место приехали правоохранители, которые оцепили территорию и охраняли снаряды до приезда сапёров из Барановичей. Сапёрно-пиротехническая группа вывезла их на полигон и уничтожила.


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