В Лунинце в погребе хранили 10 авиационных снарядов1
- 26.02.2019, 20:48
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На опасную находку наткнулся местный житель, который получил в наследство земельный участок.
В Лунинце в погребе хранили 10 авиационных снарядов калибра 10 мм времен Второй мировой войны.
На опасную находку наткнулся местный житель, который получил в наследство земельный участок и разбирал старые постройки, передает БелТА.
Утром 26 февраля 33-летний мужчина позвонил в милицию. На место приехали правоохранители, которые оцепили территорию и охраняли снаряды до приезда сапёров из Барановичей. Сапёрно-пиротехническая группа вывезла их на полигон и уничтожила.
В г. Лунинце при разборке заброшенного погреба было обнаружено 10 авиационных снарядов калибра 30 мм времен войны. До прибытия саперов сотрудники милиции охраняли опасную находку. Прибывшими на место саперами в/ч 7404 боеприпасы уничтожены на полигоне. pic.twitter.com/OwWVKvebVS— УВД Брест (@UVD_Brest) 26 февраля 2019 г.