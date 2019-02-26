The Economist назвал главные угрозы для мировой экономики 1 26.02.2019, 20:51

Эксперты назвали 10 главных экономических рисков в 2019 году.

Эксперты британского журнала The Economist составили новый рейтинг угроз мировой экономике. Об этом во вторник, 26 февраля, пишет РБК со ссылкой на доклад.

Так, в докладе указано, что перспективы мировой экономики ухудшаются. По данным экспертов, в этом году темпы ее роста замедлятся до 2,8%, а в 2020 году - до 2,6%.

Наиболее серьезной угрозой мировой экономике эксперты журнала считают возможность перерастания конфликта между США и Китаем в полномасштабную торговую войну. По мнению авторов, текущие переговоры властей США и Китая дают надежду на заключение сделки, которая позволит избежать эскалации конфликта. Однако риски сохранятся.

Также одной из угроз эксперты назвали возможную рецессию экономики США из-за больших долгов американских компаний. Замедление экономики США, по мнению экспертов, может привести к росту числа компаний, сокращающих объем инвестиций и численность персонала и в то же время испытывающих трудности с погашением долгов, а также к переоценке их рейтингов, что сподвигнет инвесторов сокращать вложения. Реализация такого сценария значительно усугубит замедление мировой экономики, так как многие страны пострадают от спада спроса на их товары в США и ослабления потока инвестиций.

Также эксперты The Economist отмечают, что в 2018 году экономики многих развивающихся стран пострадали от валютных кризисов, а в 2019 году ситуация может ухудшиться. Запустить широкомасштабный кризис на развивающихся рынках может возникновение новых трудностей в государствах, экономики которых уже неустойчивы из-за собственных проблем и вследствие эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвесторов из-за перерастания валютных кризисов в Аргентине и Турции в полномасштабные банковские кризисы на фоне роста стоимости заимствований в иностранной валюте.

В то же время вероятность обвала экономики КНР эксперты The Economist считают маловероятным. Однако не исключают, что китайские власти, предпринимая меры по поддержке экономики республики в торговом конфликте с США, могут допустить ошибку. Наиболее уязвимым местом экономики КНР в The Economist считают объем внутренних кредитов, превышающий 230% ВВП.

В топ-10 угроз мировой экономике в 2019 году эксперты The Economist относят также:

резкий скачок цен на нефть в результате возникновения дефицита поставок;

начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины);

нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак;

начало военных действий на Корейском полуострове;

выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit);

начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране.

Ранее автор январского прогноза Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг сообщила, что мировая экономика в текущем году достигнет наивысшей точки роста.