Хорватский защитник Штиглец не прошел медосмотр в БАТЭ 26.02.2019, 21:05

Дино Штиглец

Ожидалось, что защитник словенской «Олимпии» продолжит карьеру в борисовском клубе.

Хорватский защитник Дино Штиглец не смог пройти медосмотр в БАТЭ, сообщает «Прессбол».

Ожидалось, что 28-летний левый защитник «Олимпии» (высшая лига Словении) продолжит карьеру в борисовском клубе, но футболист не получил разрешение на переход от врачей. По сведениям ekipa.svet24.si, у игрока превышены некоторые значения в анализах, что может указывать на наличие гепатита В.

Контракт Штиглец с «Олимпией» рассчитан до конца сезона, клуб рассчитывал заработать на трансфере несколько десятков тысяч евро. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 600 тысяч евро.