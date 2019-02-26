Доклад PwC: До 2040 года реальная зарплата в Польше вырастет на 141% 26.02.2019, 21:25

Фото с сайта wyborcza.biz

В Польше до 2014 года заработная плата приблизится к сумме в 3 тысячи долларов.

До 2040 года реальная зарплата в Польше увеличится на 141%, благодаря чему польские заработки будут составлять 71% средних зарплат в Великобритании. Об этом говорится в докладе консалтинговой компании PwC. По ее оценке, такое большое давление на заработную плату ускорит автоматизацию, передает «Радио Польша».

При составлении отчета «Международные прогнозы заработной платы до 2040 года» PwC провела исследования в нескольких десятках государств. Если речь идет о динамике роста заработной платы, то Польша оказалась на 5-й позиции, ее обогнали Индия, Малайзия, Индонезия и Китай. В то же время гораздо более низкий рост, чем Польша, будет наблюдаться в Германии (41%), Великобритания (29%), США (22%) и Франции (21%).

Консалтинговая компания подчеркивает, что, несмотря на такой быстрый рост заработной платы в Польше, в 2040 году средняя месячная зарплата будет ниже, чем в странах так называемой зрелой экономики. В Польше заработная плата приблизится к сумме в 3 тыс. долларов, в то время как в Великобритании достигнет почти 4 тыс. долларов, а в Южной Корее - почти 5,5 тыс. долларов.

«Растущая уязвимость на рынке труда в Польше оказывает огромное давление на рост заработной платы. Мы говорим о всем спектре профессий, начиная от самых простых к более сложным, требующим уникальных способностей и навыков. Польские работодатели конкурируют не только между собой, но также с компаниями за рубежом», - отмечает партнер в PwC Петр Луба. В то же время он отмечает, что есть два выхода из сложившейся ситуации: увеличение заработной платы или инвестирование в автоматизацию процессов.

Согласно PwC, автоматизация может не только принести пользу компаниям, но и устранить повторяющиеся и рутинные действия, тем самым способствуя увеличению вовлеченности сотрудников. Ранее автоматизацию процессов внедряли в основном в промышленных фирмах, чтобы усовершенствовать и оптимизировать затраты на производственные процессы, сегодня же трансформация затрагивает многие офисные операции, в том числе процесс продаж и контактов с клиентами.

«Большинство бизнес-лидеров в мире и в нашем регионе согласны с тем, что искусственный интеллект существенным образом изменит способ функционирования бизнеса и их предприятий. По-прежнему мало компаний может внедрять решения этого типа, а еще меньше осознает их полный потенциал. Пассивное наблюдение за происходящими изменениями в этой ситуации означает потерю конкурентоспособности. Уже сейчас в Польше начинаются реализации проектов с использованием искусственного интеллекта, которые могут существенно повысить рентабельность фирм», - подчеркнул Петр Луба.