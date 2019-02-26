Пора строить лепрозорий Телеграм-канал «СерпомПо»

26.02.2019, 21:17

Фото: Elkin svaboda

В Соединенных Штатах не поют песен о ядерном ударе по России.

Показательно, что в Соединенных Штатах не поют песен о ядерном ударе по России. Это делают в России на 23 февраля, на "день защитника отечества" – в городе, пережившем трагедию блокады, в православном храме.

Показательно, что в Соединенных Штатах ведущие телепрограмм на главных телеканалах страны не перечисляют цели на территории России, по которым Соединенные Штаты нанесут ядерный удар. Это делает российское государственное телевидение – ядерный пепелуччо Киселев.

Показательно, что в Соединенных Штатах Президенты (Буш-мл., Обама, Трамп) не показывают стране мультфильмы с ракетным ударом, где были бы нарисованы контуры, скажем, Калининградской области. До этого додумался несменяемый глава России Путин, "направив ракеты" на Флориду.

Представьте себе, что устроили бы на российских пропагандистских каналах, если бы нечто подобное случилось в Соединенных Штатах?

Но в США этого нет, а в путинской России – есть.

И это наглядно показывает, кто есть кто в сегодняшнем мире. Мы можем из простого сопоставления того, что делается у нас в стране с преступной пропагандой ядерного и ракетного удара по Соединенным Штатам, и отсутствием подобных провокаций в Америке, понять, что такое Россия сегодня, кто мы такие есть на самом деле. В какую бездну мы провалились. Под власть какой задиристой, обнаглевшей питерской шпаны, любящей нападать стаей, попали 150 миллионов человек.

Ничего этими властями – путиными, лавровыми, захаровыми, не усвоено. Никаких "уроков прошлого". Выводов ими не сделано. Ни из Второй мировой войны, ни из Нюрнбергского процесса. Только и умеют, что гордиться напоказ непонятым прошлым, а практических следствий для сегодняшнего дня из истории нет. И народ, как был в России мусором для сталинских подонков, так им и остался для сегодняшних правителей.

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