В среду в Беларуси будет до +5 градусов 26.02.2019, 21:19

Днем осадков не прогнозируется.

27 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, будет слабый гололед. Днем осадков не прогнозируется.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью покажет -5... +1, днем он поднимется до -1... +5 градусов.