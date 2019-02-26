закрыть
26 февраля 2019, вторник, 21:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Вызов для каждого
Рубрики

В среду в Беларуси будет до +5 градусов

  • 26.02.2019, 21:19

Днем осадков не прогнозируется.

27 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, будет слабый гололед. Днем осадков не прогнозируется.

На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.

Столбик термометра ночью покажет -5... +1, днем он поднимется до -1... +5 градусов.


популярное за неделю

Мнение

Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ»
Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ» Виталий Цыганков
Вызов для каждого
Вызов для каждого Андрей Санников
«Хартия» есть и будет
«Хартия» есть и будет Ирина Халип
Провальный пикник в горах
Провальный пикник в горах Валерий Карбалевич