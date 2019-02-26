В среду в Беларуси будет до +5 градусов
- 26.02.2019, 21:19
Днем осадков не прогнозируется.
27 февраля в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.
Ночью и утром в отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, будет слабый гололед. Днем осадков не прогнозируется.
На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер будет северо-западный, днем с переходом на юго-западный умеренный.
Столбик термометра ночью покажет -5... +1, днем он поднимется до -1... +5 градусов.